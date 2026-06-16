Morte Roberta Bertacchi, disposte nuove indagini: accertamenti per verificare se la ragazza fosse sola

CASARANO (Lecce) – Si infittisce il giallo sul decesso della giovane 26enne, originaria di Ruffano, trovata impiccata sul balcone della sua abitazione, alla periferia di Casarano, la mattina del 6 gennaio 2024. E rischia di farsi ancora più scomoda la posizione del fidanzato: Davide Falcone, già finito sotto processo per maltrattamenti sulla ragazza salentina. Il gip del tribunale di Lecce, Francesco Valente, ha disposto nuove indagini per il secondo filone d’inchiesta per il quale il 36enne di Casarano (soggetto, peraltro, coinvolto in un’inchiesta antidroga) risponde di istigazione al suicidio e per il quale la pm Rosaria Petrolo aveva chiesto, da tempo, l’archiviazione.

All’ipotesi del suicidio, però, i familiari di Roberta, assistiti dagli avvocati Luciano De Francesco e Silvia Romano, non hanno mai creduto. E, ora, rilievo ancor più importante, sembra crederci molto meno anche un giudice che ha disposto nuove ed elaborate indagini per ricostruire gli accadimenti di quella notte in casa della ragazza dal “momento che – scriveva il gip nell’ordinanza – dagli atti emergono numerosi profili di incompletezza investigativa che impongono un più approfondito vaglio istruttorio relativamente alla stessa dinamica che ha condotto alla morte di Bertacchi”. Il 23 giugno, con la formula dell’incidente probatorio, il giudice conferirà incarico di ricostruire i file audio e video relativi alla fascia oraria compresa tra le ore 2:00 e le ore 4:00 del 6 gennaio 2024, in particolare con l’esecuzione di un saggio fonico affidato al perito Roberto Lazzari.

Sarà disposta la comparazione delle impronte ritrovate sulla porta di ingresso dell’abitazione e su quelle individuate sulla pensilina in policarbonato, inserito in una più ampia consulenza ricostruttiva della dinamica suicidaria (accertamento affidato al medico legale Francesco Introna); si andrà alla ricerca e alla datazione di eventuali tracce biologiche sui reperti disponibili (in particolare sugli indumenti indossati dalla persona offesa e sulla sciarpa). Accertamento, quest’ultimo, affidato alla biologa Gisella Maggiore Una serie di approfondimenti disposti nella fase delle indagini preliminari “alla luce della natura e complessità degli accertamenti peritali resisi necessari, il cui espletamento in sede dibattimentale porterebbe alla sospensione del dibattimento per un tempo superiore a giorni sessanta”.

Nella sua ordinanza il giudice parlava apertamente di un dubbio “tra evento suicidario e omicidiario” perché “la scomparsa di Roberta si colloca nel contesto di una relazione con l’indagato rivelatasi fortemente conflittuale, caratterizzata da atteggiamenti aggressivi e protrattasi fino a pochi minuti prima dal decesso, come confermato da dichiarazioni testimoniali e da accertamenti tecnici che collocano Falcone e Roberta all’interno dell’appartamento nelle ore immediatamente precedenti a quello che il giudice definisce genericamente come “l’evento”. Che può significare tutto e il contrario di tutto. Falcone ha mentito. E che le sue siano bugie, il gip ne è convinto.

In particolare di non essere ritornato nel cuore della notte in casa della ragazza come invece Falcone – ultrà del Casarano – avrebbe riferito ai carabinieri. Ci sarebbe, ad avvalorare questa ipotesi, l’audio di una videocamera di sorveglianza in cui Roberta, alla 3:35, urlerebbe “vattene” ben oltre l’orario dichiarato dal fidanzato ai carabinieri del suo allontanamento da casa della ragazza collocato – dice lui – intorno alle 2 di notte. La consulenza fonica, eseguita dall’ingegnere Luigina Quarta per conto della famiglia, ha fatto emergere un ulteriore litigio della coppia seguito da alcuni tonfi ben oltre il lasso temporale in cui la presenza di Falcone era stata esclusa.

A sbrogliare la matassa saranno ora gli accertamenti disposti con la formula dell’incidente probatorio (le parti interessate potranno nominare propri consulenti) a cui si aggiungoo altri approfondimenti già contenuti nell’ordinanza: acquisire eventuali immagini di telecamere di videosorveglianza pubblica installate lungo la via in cui sorge l’abitazione di Roberta; verificare la compatibilità dell’azione suicidaria con la presenza di sole due impronte di scarpe. àTre mesi di tempo accordati dal giudice per effettuare gli accertamenti. E chissà se saranno sufficienti per dissipare i tanti dubbi che ancora avvolgono un caso che, con il tempo, sembra infittirsi ancora di più. FALCONE è DIFESO DALL’AVVOCATO gIORGIO cAROLI.