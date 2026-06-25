Il meteo di domani 26 giugno 2026

Puglia- Mattinata stabile su tutta la regione con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sulle zone interne ma senza fenomeni associati. In serata nuovo tempo stabile con ampie schiarite. AL NORD Al mattino tempo in prevalenza stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con temporali in sviluppo su Alpi, Prealpi e Appennino ed in sconfinamento sulle pianure specie al Nord-Ovest. In serata condizioni meteo di nuovo in miglioramento con graduali schiarite.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni o con al più qualche velatura in transito. Al pomeriggio temporali in sviluppo nelle zone interne, specie in Appennino tra Lazio e Abruzzo ed in movimento verso le pianure del versante tirrenico. In serata rapido miglioramento con graduali schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino condizioni generalmente stabili su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio temporali in sviluppo nelle zone interne peninsulari e delle Isole ed in movimento verso le pianure, localmente fin sulle coste specie tra Campania e Calabria. In serata e in nottata tornano stabilità e progressive schiarite ovunque.