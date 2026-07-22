Fruchtl para due rigori, ma non basta: Lecce – Politehnica Timișoara 0 – 1

Nel pomeriggio, con inizio alle ore 17:30, la seconda amichevole del ritiro precampionato, contro il Politehnica Timișoara.
Questo il tabellino dell’incontro del Kräuterdorfstadion di Söchau:
Lecce: Falcone © (1′ st Fruchtl), Ndaba (1′ st Gallo), Siebert (1′ st Gaspar), Štulić (1′ st Burnete), Laerke, Gorter (1′ st Ngom), Onyemachi (1′ st N’Dri), Tiago Gabriel (1′ st Jean), Pierotti (1′ st Coulibaly), Kovac (1′ st Ubani), Maleh (1′ st Fofana). A disposizione: Lupo, Penev. Allenatore: Eusebio Di Francesco
Politehnica Timișoara: Micu (30′ st Ungureanu), Ene (33′ st Itu), Pedro, Burlacu (33′ st Huszti), Popa, Marincu (24′ st Adam), Morar (20′ st Spataru), Vlaicu, Benzar © (28′ st Vasluian), Rotariu (33′ st Doana), Popescu (33′ st Artean). A disposizione: Pinzariu, Chitu, Draghici, Toma, Stefanovici. Allenatore: Dan Alexa
Marcatori: 42′ st Doana
Ammoniti: 37′ pt Laerke, 5′ st Ubani
Recupero: 3pt, 3st
Note: al 3′ st e al 42′ st Fruchtl para i tiri dal dischetto di Benzar e Artean
Arbitro: Christian-Petru Ciochirca
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