Oltre la divisa, l’inclusione: sottoscritto a Lecce il protocollo a tutela dei ragazzi autistici

Si è tenuta questo pomeriggio, presso il Salone degli Specchi della Prefettura di Lecce, la conferenza stampa per la formale sottoscrizione del Disciplinare di collaborazione volto a tutelare e supportare le persone con Disturbo dello Spettro Autistico (ASD) nelle loro interazioni con il personale in divisa. L’evento ha visto la partecipazione e la firma dei vertici delle principali istituzioni del territorio, a testimonianza di un impegno corale e sinergico: il Prefetto di Lecce Natalino Manno, la Consigliera del Comune di Lecce Tonia Erriquez, il Questore Giampietro Lionetti, il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri Andrea Siazzu, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Stefano Ciotti, Valerio Colazzo per il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ed il Direttore del Dipartimento di Salute mentale dell’ASL di Lecce Serafino De Giorgi, oltre che la Presidente dell’Impresa Sociale Amici di Nico Maria Antonietta Bove ed il Direttore Sanitario dell’Istituto Santa Chiara.

L’iniziativa, che ha visto la partecipazione di un gruppo di ragazzi con disturbi dello spettro autistico seguiti dall’Impresa Sociale Amici di Nico, nasce dal profondo convincimento che una comunità davvero inclusiva si costruisca solo unendo le forze tra pubblico e privato, offrendo risposte concrete ai cittadini più vulnerabili.

Il cuore del protocollo risiede nell’importanza cruciale della formazione reciproca: un passo fondamentale per abbattere le barriere comunicative e costruire un canale di dialogo sicuro, sereno e privo di pregiudizi o timori.

Il progetto pilota, che avrà una durata di circa 20 mesi, si articolerà in diverse fasi operative mirate:

educazione alla fiducia, insegnando ai ragazzi con autismo a rispondere serenamente e senza paura alle richieste di identificazione delle forze dell’ordine;

Formazione capillare del personale, al fine di fornire a operatori di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco gli strumenti idonei per riconoscere tempestivamente i segnali fisici e comportamentali dell’autismo, anche nelle varianti severe o non verbali;

Simulazioni e tecnologia sul campo, sperimentando simulazioni protette in contesti controllati e dotando gli agenti impegnati sul territorio di innovativi strumenti digitali “pronto all’uso” per facilitare l’interazione.

Grazie a questo accordo, il territorio di Lecce si dota di uno strumento d’avanguardia per ridurre drasticamente i rischi di incomprensione e le criticità relazionali. L’obiettivo finale è duplice: garantire la massima sicurezza dei cittadini con ASD e, al contempo, permettere al personale in divisa di operare con la massima sensibilità e competenza, trasformando ogni potenziale momento di tensione in un’occasione di inclusione e protezione reciproca.

A concludere l’incontro gli interventi dei ragazzi degli “Amici di Nico”, ed in particolare di Emma, Alessandro e Chiara, che hanno voluto ringraziare il Prefetto e le Istituzioni per l’attenzione loro riservata, nella consapevolezza che la bellezza di una società si misura da quanto spazio dà alle sue intelligenze.