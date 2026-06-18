Pesca abusiva a Gallipoli: bloccato con 300 ricci di mare, maxi multa in arrivo

GALLIPOLI (Lecce) – Un blitz all’alba per fermare il saccheggio del nostro mare. Nelle prime ore del mattino, i militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Gallipoli hanno intercettato e bloccato un pescatore di frodo nella zona di Torre Sabea, intento a raccogliere abusivamente ricci di mare.

Il controllo è scattato durante un normale servizio di pattugliamento del litorale ionico. Le Fiamme Gialle hanno individuato un subacqueo che aveva appena concluso la sua battuta di pesca illegale.

L’uomo, un cinquantenne del posto, è stato trovato in possesso di circa 30 chilogrammi di Paracentrotus lividus: ben 300 ricci di mare catturati in totale spregio dei divieti vigenti.

Tutto il pescato e le attrezzature professionali utilizzate per l’immersione, tra cui muta, bombola, erogatore e raffio, sono stati immediatamente posti sotto sequestro.

Fortunatamente, i 300 esemplari erano ancora vivi. Per questo motivo, i finanzieri a bordo di una motovedetta del Corpo li hanno presi in custodia e reimmessi immediatamente in mare in un’area idonea, salvando gli esemplari e tutelando il delicato ecosistema costiero.

Il carico, secondo gli inquirenti, era presumibilmente destinato al mercato nero della ristorazione locale.

Per il cinquantenne gallipolino le conseguenze sono pesanti, oltre alla segnalazione all’Autorità Marittima competente, rischia una sanzione amministrativa fino a 6.000 euro.

Quest’ultima operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di contrasto all’illegalità predisposto dal Servizio Navale della Guardia di Finanza.

Un presidio che si conferma fondamentale non solo per arginare il mercato sommerso, ma soprattutto per la difesa dell’ambiente marino e la salvaguardia di una specie protetta e sempre più a rischio nei nostri mari.