Poli Universitari Penitenziari, il Garante regionale Piero Rossi: “Lo studio è uno strumento fondamentale di dignità, inclusione e reinserimento sociale”

Il Garante regionale dei Diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Puglia, Piero Rossi, venerdì 19 giugno alle 10,30 nel Salone degli Affreschi del Rettorato dell’Università di Bari, parteciperà alla sottoscrizione del nuovo Accordo Quadro per il rafforzamento della rete dei Poli Universitari Penitenziari pugliesi.

L’intesa sarà firmata anche dall’assessora alla cultura e alla conoscenza della Regione Puglia Silvia Miglietta, dal Provveditore regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Puglia e la Basilicata Pierpaolo D’Andria e dai Rettori Roberto Bellotti (UniBa), Umberto Fratino (PoliBa), Maria Antonietta Aiello (UniSalento), Lorenzo Lomuzio (UniFg) e Antonello Garzoni (LUM).

L’iniziativa, sostenuta dall’Ufficio del Garante regionale, rappresenta un importante passo avanti nel consolidamento delle opportunità formative e culturali offerte alle persone detenute negli istituti penitenziari della Puglia, nella convinzione che il diritto allo studio costituisca uno degli strumenti più efficaci per favorire percorsi di crescita personale, responsabilizzazione e reinserimento nella società.

“Garantire l’accesso all’istruzione universitaria anche alle persone private della libertà personale – dichiara il Garante Piero Rossi – significa dare piena attuazione ai principi costituzionali che riconoscono alla pena una funzione rieducativa. Lo studio non rappresenta soltanto un’opportunità formativa, ma uno spazio di libertà, di costruzione del futuro e di recupero della dignità della persona”.

“La rete dei Poli Universitari Penitenziari – prosegue Rossi – è una delle esperienze più significative nel panorama delle politiche di inclusione e di esecuzione penale orientata al reinserimento. Rafforzarla significa investire nella sicurezza delle comunità, perché ogni percorso di istruzione che si traduce in crescita culturale e professionale riduce il rischio di marginalità e favorisce il ritorno alla vita sociale e lavorativa”.

L’Ufficio del Garante regionale ha accompagnato il percorso che ha portato alla definizione del nuovo accordo, promuovendo il confronto tra istituzioni, amministrazione penitenziaria e sistema universitario pugliese, con l’obiettivo di ampliare l’accesso alle opportunità formative e rimuovere gli ostacoli che ancora limitano il pieno esercizio del diritto allo studio delle persone detenute.

“La collaborazione tra Regione, Università, Amministrazione penitenziaria e soggetti istituzionali coinvolti – conclude il Garante – dimostra come la costruzione di percorsi concreti di inclusione sia possibile quando le istituzioni operano in rete. La formazione universitaria in carcere non è un privilegio, ma un diritto e un investimento sul futuro delle persone e dell’intera collettività”.