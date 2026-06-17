“Protocollo Zeus” tra Polizia di Stato e CUAV (Centro per Uomini Autori di Violenza): esito positivo del percorso di recupero in provincia di Lecce

​Il Questore di Lecce, dr. Giampietro Lionetti ha disposto la revoca di un provvedimento di Ammonimento emesso nei confronti di un uomo, a seguito del completamento con successo di un percorso di recupero psicologico e comportamentale, seguito nell’ambito del “protocollo Zeus” siglato dalla Polizia di Stato.

​​I fatti risalgono al 2023, quando la Squadra Mobile della Questura di Lecce intervenne presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce su segnalazione del personale sanitario, il quale riferiva dell’aggressione subita da una donna di circa 40 anni. I successivi accertamenti verificarono responsabilità penali per i reati di percosse e lesioni personali nell’ambito di violenza domestica perpetrati dal compagno della vittima, suo coetaneo. Le condotte dell’uomo, che facevano temere per l’incolumità della donna, resero necessaria l’adozione celere e urgente della misura di prevenzione dell’Ammonimento, emesso dal Questore sulla base dell’istruttoria condotta dalla Divisione Anticrimine della Questura.

​Subito dopo la notifica della misura di prevenzione, l’uomo ha scelto di aderire volontariamente al Protocollo Zeus, un’importante iniziativa del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, a livello territoriale siglata dalla Questura di Lecce con “Medihospes Società Cooperativa”.

​Noto come Protocollo Zeus-Finis Terrae, l’accordo prevede la presa in carico e il recupero psicologico dei soggetti destinatari di ammonimento per maltrattamenti, stalking e violenza di genere. L’obiettivo primario della misura è quello di agire alla radice del problema, offrendo un supporto specialistico per prevenire l’escalation dei comportamenti aggressivi e ridurre il rischio di recidiva.

​L’uomo è stato inserito in un programma mirato presso il CUAV (Centro per Uomini Autori di Violenza) gestito da Medihospes. Al termine del percorso riabilitativo, la dettagliata relazione finale redatta dagli esperti ha evidenziato l’assoluta assenza di ulteriori episodi di reiterazione delle condotte violente o persecutorie nei confronti della donna.

​Valutato l’esito pienamente positivo del percorso e l’avvenuto ravvedimento dell’interessato, dimostrato dalla cessazione di ogni comportamento a rischio, il Questore di Lecce ha decretato la formale revoca dell’Ammonimento.

​Questo risultato testimonia l’efficacia degli strumenti di prevenzione e recupero attivi sul territorio salentino, capaci non solo di tutelare le vittime nell’immediatezza dell’emergenza, ma anche di favorire una reale ed effettiva cessazione delle dinamiche violente attraverso la riabilitazione dell’autore delle condotte.