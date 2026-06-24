Giovanni Grasso, Francesco Tarantino, Massimo Bernardini, Ben Pastor nei prossimi appuntamenti della XVI edizione del Salento Book festival

SALENTO – Il Salento Book Festival venerdì 26 giugno torna a Collepasso per un doppio appuntamento al Palazzo Baronale. Protagonista sarà Giovanni Grasso. Giornalista, scrittore e autore televisivo, consigliere per la stampa e la comunicazione del Presidente della Repubblica e direttore dell’ufficio stampa della Presidenza della Repubblica dal febbraio 2015, presenta il libro “Finché durerà la terra” (Rizzoli).

La serata parte alle ore 20:30 con Francesco Tarantino che presenta il volume “Atlante degli Alberi Monumentali di Puglia”, un’opera realizzata dalla Regione Puglia in collaborazione con la Società Botanica Italiana e l’Accademia dei Georgofili. Curato, tra gli altri, dall’agronomo paesaggista Francesco Tarantino, il catalogo censisce oltre 180 “patriarchi verdi”.

A seguire, alle ore 21:30, Giovanni Grasso con il suo nuovo romanzo in cui dà vita a una storia avvincente e a personaggi umanissimi, mettendo a nudo il cortocircuito tra la religiosità autentica e uno spregiudicato uso del sacro come fonte di potere e di arricchimento.

Finché durerà la terra diverte, commuove e inquieta. Un’indagine profonda e insieme scanzonata che ci interroga sul bisogno di credere e sulla necessità di dubitare.

Autoironico e colto, ma irrimediabilmente maldestro, Noè Simenoni è un uomo irrisolto per colpa del destino che gli ha giocato brutti scherzi. Ex seminarista, conduce una vita dimessa, tenuta insieme con fatica, fatta di frustrazioni, conti che non tornano e responsabilità familiari: una sorella scapestrata, Valeria, e una nipotina gravemente malata, Greta, che per lui è una figlia a tutti gli effetti. Quando un potente cardinale lo convoca in Vaticano e gli propone un compito rischioso, ma ben retribuito, capisce che la sua esistenza e quella dei suoi cari potrebbe essere a un punto di svolta. Dovrà infiltrarsi in una misteriosa comunità, guidata da due improbabili veggenti, e ossessionata da un nuovo Diluvio, attorno alla quale ruotano e si intrecciano sentimenti genuini e condizionamenti psicologici, misticismo e interessi molto terreni. Nei panni di agente segreto al servizio di Sua Santità, sarà costretto a fingere e mentire, ad accettare continui compromessi con la sua coscienza e finirà per cacciarsi in un mare di guai.

Martedì 30 giugno il festival torna in Piazza Cesare Battisti a Nardò. Alle ore 20:30 anteprima della serata con Accademia AMA per il Progetto Cepel “Leggere per Salvare” e alle ore 21:00 Massimo Bernardini, co-direttore artistico del Salento Book Festival 2026, incontrerà la scrittrice Ben Pastor, all’anagrafe italiana Maria Verbena Volpi. Ha appena ricevuto il Premio alla carriera Attilio Veraldi 2026, riconoscimento intitolato al capostipite del noir mediterraneo e destinato agli autori della narrativa crime. Al SBF presenta il libro “Lo Specchio del pellegrino” (Sellerio Editore Palermo), il tredicesimo dei romanzi con protagonista un personaggio singolare e autentico, immerso in una catastrofe immane: Martin Bora, l’ufficiale della Wehrmacht diviso tra l’obbedienza alla divisa e l’avversione agli orrori del nazismo. Tra amori perduti e traffici illegali, serate folli e pogrom sanguinosi, Ben Pastor ci trascina sul fronte orientale e nella città-simbolo di Odessa, iconica, misteriosa, affascinante.

Russia, 26 ottobre 1941. Il capitano Martin Bora ha un braccio rotto, è sopravvissuto miracolosamente a una cattura e a una fuga rocambolesca dietro le linee. Nonostante sia ferito ed esausto, nel cuore della notte riceve dai suoi superiori un incarico inatteso: fare luce sulla morte del maggiore Alt, «caduto sul campo». L’indagine però si trasforma ben presto in un pellegrinaggio attraverso gli atroci massacri nazisti compiuti sul fronte orientale. Muovendosi tra le strade di Odessa, dove le SS hanno appena compiuto terribili rappresaglie contro la popolazione in gran parte ebraica, il malinconico Martin Bora inizia a sospettare che il maggiore Alt non è semplicemente caduto sul campo, che forse c’è qualcosa di più. Bora si trova così a seguire il duplice filo della ricerca sulla strana morte del maggiore e sulle stragi perpetrate dall’esercito romeno appoggiato dalle SS. Il rischio è altissimo. Tra amori perduti e traffici illegali, serate folli e pogrom sanguinosi, Ben Pastor ci trascina sul fronte orientale e nella città-simbolo di Odessa, iconica, misteriosa, affascinante. Qui, l’ufficiale della Wehrmacht dovrà ancora una volta mettere alla prova le sue doti investigative. E tuttavia, risolvere il caso di omicidio non gli permetterà di sciogliere il dramma della sua coscienza tormentata, quello di essere un uomo giusto in una divisa sbagliata.

LIBRI NELLE PIAZZE PER TUTTA L’ESTATE

Il SBF è organizzato dall’associazione culturale Festival Nazionale del Libro, ideata e diretta dal giornalista e autore TV Gianpiero Pisanello, con Antonella Lattanzi e Massimo Bernardini nel ruolo di co-direttori.

Per tutta l’estate, “La Festa dei Libri, la Movida dei Lettori” fa tappa in 18 comuni del Salento pronti ad ospitare gli incontri d’autore, con alcuni tra gli scrittori e le scrittrici più amati che presentano i propri ultimi lavori editoriali.

Aradeo, Castrignano dei Greci, Collepasso, Copertino, Cutrofiano, Galatone, Leverano, Melpignano, Muro Leccese, Nardò, Racale, San Cesario di Lecce, Secli, Specchia, Spongano, Taurisano, Taviano e Tiggiano saranno ancora una volta tappe di un lungo percorso tra le pagine e le storie, fino a settembre. Con l’obiettivo di portare i libri ovunque, si aggiungono poi tre eventi speciali: a Lecce da Futuro Remoto Gioielli, a Tuglie da Thuje e a Maglie da Candido 1859. Come lo scorso anno, ci sarà anche un appuntamento extra Salento, nella sede del Consiglio Regionale della Puglia, a Bari, in autunno.