Salento sotto assedio: oltre 90 incendi in 48 ore. Flotta aerea in azione con 200 lanci di Canadair

SALENTO – Una vera e propria emergenza quella che sta stringendo il Salento in una morsa di fuoco e fumo. Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce ha diffuso un bollettino drammatico sulle ultime 48 ore: sono oltre 90 gli interventi effettuati dalle squadre di terra per contrastare roghi devastanti che hanno polverizzato macchia mediterranea, sterpaglie, aree agricole e minacciato da vicino case, aziende e infrastrutture.

Le condizioni meteo, caratterizzate da temperature elevate e vento, hanno favorito la rapida propagazione delle fiamme, rendendo necessario lo schieramento di un dispositivo di soccorso straordinario.

La gravità della situazione ha spinto il comando a richiedere il supporto massiccio della flotta aerea dello Stato per dare manforte ai colleghi impegnati a terra senza soluzione di continuità.

Venerdì sono entrati in azione due Canadair decollati dalla base di Lamezia Terme.

Sabato il dispositivo è stato potenziato con tre Canadair (due provenienti sempre dalla base calabrese e uno da Roma Ciampino).

In totale, i giganti del cielo hanno effettuato oltre 200 lanci di acqua e liquido ritardante per tentare di arginare i fronti di fuoco più aggressivi e inaccessibili via terra.

Nessuna zona della provincia è stata risparmiata, ma l’emergenza si è concentrata con particolare violenza sulle marine e nell’entroterra del basso Salento, divise in due ondate principali: il primo giorno i fronti più critici hanno devastato le aree di Gallipoli e Punta Prosciutto; il secondo giorno il fuoco si è spostato più a sud, flagellando i territori di Lido Marini, Torre Mozza e l’entroterra di Casarano, dove le operazioni di contenimento sono state particolarmente complesse.

La macchina dei soccorsi, che ha visto i Vigili del Fuoco affiancati costantemente dai volontari della Protezione Civile e dagli altri enti regionali, ha evitato che il bilancio diventasse tragico.

Grazie a sbarramenti di fuoco e interventi tempestivi, i soccorritori sono riusciti a creare una linea di difesa attorno a numerose abitazioni civili e strutture ricettive, impedendo ai roghi di investire i turisti e i residenti. Massima allerta anche nelle aree industriali della provincia, dove diverse aziende, lambite dalle fiamme, sono state messe in sicurezza prima che il fuoco potesse raggiungere materiali pericolosi o capannoni.

Dal Comando di Lecce, intanto, si rinnova con forza l’appello alla massima responsabilità: la cittadinanza è invitata ad adottare ogni misura di prevenzione possibile per evitare comportamenti a rischio che possano innescare nuove scintille in un territorio già stremato.