Giro di vite contro la criminalità e la violenza urbana: il Questore emette 13 misure di prevenzione in una sola settimana

SALENTO – Una risposta ferma e coordinata per riaffermare la legalità e garantire la sicurezza, sia reale sia percepita, in tutta la provincia di Lecce. È questo il senso dell’incisiva attività di contrasto alla criminalità diffusa condotta dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei Carabinieri, culminata nell’adozione di ben tredici misure di prevenzione personale firmate dal Questore Giampietro Lionetti.

Nel periodo compreso tra il 22 e il 28 giugno, la Divisione Anticrimine della Questura salentina ha passato al setaccio le posizioni di numerosi soggetti responsabili di condotte illecite sul territorio, traducendo i riscontri investigativi in otto Avvisi Orali, quattro Fogli di Via Obbligatori e un Daspo della durata di quattro anni.

Il provvedimento più severo in ambito sportivo ha colpito un dirigente della società dilettantistica “San Nicola Calcio”, a seguito dei gravi disordini registrati lo scorso 11 gennaio 2026 durante il match contro l'”Armando Picchi Specchia”.

In quell’occasione, dopo un contrasto di gioco che aveva richiesto l’intervento dei sanitari, l’uomo si era introdotto indebitamente sul terreno di gioco colpendo il direttore di gara con uno schiaffo alla mandibola e rivolgendogli pesanti insulti.

Per i prossimi quattro anni, al dirigente sarà precluso l’accesso a tutti gli stadi e impianti sportivi d’Italia, comprese le aree perimetrali e di transito dei tifosi, da due ore prima a due ore dopo ogni evento.

Sul fronte del controllo del territorio, i quattro Fogli di Via Obbligatori con divieto di ritorno testimoniano una costante vigilanza sul fenomeno dei reati predatori.

Spicca la posizione di un 43enne di Presicce, raggiunto da un duplice provvedimento di allontanamento da altrettanti comuni per la durata di tre anni.

L’uomo è stato prima intercettato a Porto Cesareo dai Carabinieri di Taviano con due coltelli e una carta di credito rubata, e successivamente sorpreso a Guagnano nei pressi di un bancomat con il volto parzialmente travisato, in possesso di numerosi documenti elettronici rubati e tre tablet sottratti a rappresentanti commerciali.

Un analogo provvedimento triennale è scattato a Uggiano la Chiesa nei confronti di un 39enne di Palmariggi, sorpreso alla guida di un’auto rubata con targa contraffatta, all’interno della quale nascondeva uno sfollagente, attrezzi da scasso e materiale per falsificare le targhe.

Nel capoluogo, invece, le Volanti hanno imposto un foglio di via di sei mesi a una 32enne di Maglie che viaggiava in auto con due giovani armati di coltello, senza essere in grado di fornire alcuna valida giustificazione circa la propria presenza a Lecce.

A completare il quadro degli interventi sono gli otto Avvisi Orali destinati a soggetti considerati socialmente pericolosi. Tre di questi hanno colpito altrettanti giovani di Scorrano, Palmariggi e Uggiano la Chiesa, identificati come i responsabili di una violenta rissa scoppiata nel cuore del centro storico di Otranto.

Sempre a Scorrano, la misura ha riguardato un trentenne già denunciato per aver violato due precedenti Daspo, oltre che per rissa e danneggiamento.

A Galatina, il provvedimento è stato notificato a un 34enne con una lunga scia di precedenti per reati contro la persona e il patrimonio. I controlli hanno raggiunto anche l’interno della Casa Circondariale di Lecce, dove l’Avviso Orale è stato notificato a un 38enne di Cavallino e a un 25enne di Casarano, entrambi già detenuti per reati legati agli stupefacenti.

L’ultimo provvedimento, infine, è stato indirizzato a un 44enne di Presicce-Acquarica con un curriculum criminale segnato da gravi episodi di maltrattamenti in famiglia, furti e detenzione abusiva di armi.

Questa massiccia azione di prevenzione si inserisce in una strategia a lungo raggio che punta a disinnescare i fenomeni di illegalità prima che possano degenerare, restituendo serenità alla comunità salentina.