Scontro frontale sulla Statale 274. Feriti trasportati in ospedale

1 of 3

SALENTO – Un grave scontro stradale si è verificato sulla rampa dello svincolo di Salve, nel tratto che conduce alla Statale 274. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, due auto, una Fiat Punto e una Dacia Sandero di vecchio modello, si sono scontrate violentemente proprio lungo la curva della rampa di discesa.

A bordo della Fiat Punto viaggiavano una donna residente a Presicce-Acquarica insieme alla figlia: secondo quanto si apprende, le due si stavano recando a un funerale. Ad avere la peggio, tuttavia, è stato il conducente della Dacia Sandero, un uomo trasportato d’urgenza in codice rosso in ospedale. I sanitari gli hanno riscontrato diverse fratture gravi, tra cui quella del femore e altre lesioni ossee.

I feriti sono stati distribuiti dalle ambulanze del 118 tra gli ospedali di Tricase e Casarano.

Sul luogo sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri della stazione di Salve, i militari del Radiomobile della Compagnia di Tricase per i rilievi di rito e la gestione della viabilità, e i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tricase, impegnati a lungo per estrarre i feriti dalle lamiere e mettere in sicurezza la carreggiata e i veicoli.