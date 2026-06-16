Scuola pugliese tra innovazione e resistenze: il cambiamento è davvero iniziato?

Ogni giorno la scuola chiede agli studenti di essere curiosi, creativi, flessibili e pronti ad affrontare un mondo in continua trasformazione. Ma una domanda resta aperta: gli adulti che li guidano sono altrettanto pronti a cambiare? A fornire una risposta è il report regionale “Pratiche di didattica attiva dei docenti pugliesi – Indagine A.S. 2025-26”, (https://www.pugliausr.gov.it/index.php/comunicati-ed-eventi/27748-35627-2026) promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia in collaborazione con l’Equipe Formativa Territoriale per la Puglia, realizzato attraverso un questionario che ha coinvolto oltre 13.600 docenti provenienti da 305 istituzioni scolastiche della regione. I risultati restituiscono l’immagine di una scuola che sta compiendo importanti passi verso l’innovazione, ma che deve ancora affrontare criticità significative per rendere il cambiamento realmente diffuso e duraturo.

Il primo dato che emerge con forza riguarda l’atteggiamento dei docenti nei confronti dell’innovazione, più della metà degli insegnanti si definisce “innovatore”, mentre soltanto una minoranza continua a identificarsi in un approccio tradizionalista, si tratta di un segnale incoraggiante che dimostra come il desiderio di rinnovare la didattica sia ormai presente in gran parte del personale scolastico. Anche sul piano delle metodologie didattiche i risultati sono positivi, le pratiche collaborative e cooperative sono ormai diffuse nella maggioranza delle scuole pugliesi e rappresentano il principale strumento utilizzato dagli insegnanti per coinvolgere gli studenti. Lavori di gruppo, attività laboratoriali, cooperative learning e percorsi orientati allo sviluppo delle competenze trasversali sono diventati elementi sempre più presenti nelle aule, questo significa che la scuola sta progressivamente superando il modello tradizionale basato esclusivamente sulla lezione frontale, favorendo invece la partecipazione attiva degli studenti. Tra i punti di forza più significativi emerge inoltre l’attenzione all’inclusione, il report evidenzia come l’inclusione digitale rappresenti l’ambito nel quale i docenti pugliesi mostrano i risultati migliori. Le tecnologie vengono sempre più utilizzate per personalizzare gli apprendimenti, favorire l’accessibilità e garantire a tutti gli studenti pari opportunità di partecipazione, un risultato importante che dimostra come la formazione degli ultimi anni abbia prodotto effetti concreti sul lavoro quotidiano degli insegnanti. Un altro aspetto particolarmente interessante riguarda i bisogni formativi espressi dai docenti, contrariamente a quanto si potrebbe immaginare, l’interesse maggiore non è rivolto all’intelligenza artificiale o alle nuove tecnologie, ma alla didattica socio-emotiva, cioè alla capacità di gestire relazioni, emozioni e benessere degli studenti, questo dato evidenzia una consapevolezza crescente: la tecnologia è importante, ma non può sostituire il valore della relazione educativa. Accanto a questi elementi positivi emergono tuttavia alcune criticità che meritano attenzione. La prima riguarda la formazione professionale, quasi il 29% dei docenti che hanno partecipato all’indagine dichiara di non possedere alcun attestato di formazione sulla piattaforma ministeriale Scuola Futura, ancora più preoccupante è il fatto che le categorie maggiormente escluse dai percorsi formativi siano proprio i docenti più giovani e quelli curricolari, cioè coloro che rappresentano la parte più numerosa del sistema scolastico. Il report mette inoltre in evidenza differenze territoriali significative, province come Taranto e Lecce mostrano livelli più elevati di innovazione e partecipazione formativa, mentre BAT e Foggia evidenziano maggiori difficoltà e una minore diffusione delle pratiche innovative, questo squilibrio suggerisce la necessità di interventi mirati che garantiscano pari opportunità di crescita professionale in tutto il territorio regionale. Un’altra criticità riguarda la valutazione digitale, sebbene molti docenti utilizzino strumenti tecnologici durante le lezioni, pochi riescono a impiegarli in modo sistematico per monitorare e valutare gli apprendimenti, la valutazione digitale risulta infatti l’area con il più alto numero di insegnanti che dichiarano un utilizzo limitato o assente, questo dato dimostra che l’innovazione tecnologica non può essere ridotta all’uso di dispositivi digitali, ma richiede competenze specifiche e percorsi formativi approfonditi.

Anche le soft skills rappresentano una sfida ancora aperta, i docenti riconoscono l’importanza di sviluppare competenze come collaborazione, problem solving, pensiero critico e comunicazione efficace, ma spesso tali metodologie vengono applicate in modo occasionale e non sistematico, la consapevolezza è diffusa, ma manca ancora una piena integrazione di queste pratiche nella progettazione didattica quotidiana. Il quadro che emerge dal report è dunque complesso ma ricco di potenzialità, la scuola pugliese sta dimostrando di voler innovare, di investire nella formazione e di sperimentare nuove strategie educative, tuttavia, il cambiamento non è ancora uniforme né completo, persistono differenze territoriali, resistenze culturali e difficoltà operative che rallentano la trasformazione del sistema educativo. La vera sfida dei prossimi anni sarà trasformare le buone pratiche di “alcuni” in patrimonio comune di tutti, per riuscirci non basteranno nuovi strumenti tecnologici o nuove piattaforme digitali, serviranno investimenti nella formazione continua, sostegno ai docenti, condivisione delle esperienze più efficaci e soprattutto il coraggio di mettersi continuamente in discussione. Perché il futuro della scuola non dipende soltanto dalle tecnologie che utilizziamo, ma dalla capacità degli educatori e istituzioni di evolversi insieme ai bisogni delle nuove generazioni, e ogni volta che rinunciamo a innovare, non stiamo semplicemente conservando il presente: stiamo rischiando di lasciare indietro i nostri studenti.