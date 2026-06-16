Arriva la “Neretina”, Pierpaolo Giuri: “l’approccio di questo evento culturale è unico nel suo genere”

A pochi giorni dalla manifestazione culturale di rilievo nazionale, “La Neretina”, abbiamo rivolto qualche domanda all’assessore del Comune di Nardò Pierpaolo Giuri che ha animato, in tutte le edizioni, il dibattito e l’analisi in questo contesto culturale.

Assessore, parte anche quest’anno “La Neretina”. Quali sono le principali novità dell’edizione 2026?

La principale novità è sicuramente la collocazione estiva della manifestazione e il cambio di location. Dopo il successo delle prime edizioni ospitate al Teatro Comunale, quest’anno ci spostiamo nella splendida cornice del Giardino Botanico e della Villa Comunale del Castello di Nardò, che per tre giorni diventeranno la casa del confronto politico e culturale italiano.

Partiremo il 19 giugno, una data dal forte valore simbolico per noi, perché coincide con il decennale dell’amministrazione guidata dal sindaco Pippi Mellone. Credo non sia un caso che il Festival della Cultura Controcorrente e l’amministrazione comunale più controcorrente d’Italia condividano la stessa visione: quella di non avere paura delle idee, del confronto e della libertà di pensiero.

La Neretina arriva così alla sua terza edizione, dopo una crescita costante che ha portato Nardò ad essere riconosciuta come un punto di riferimento per chi cerca un dibattito culturale autentico e non omologato.

Si spazia dalla geopolitica alla storia. C’è un tema che secondo lei andrebbe ulteriormente affrontato e che non trova spazio in altri contesti?

In questi anni abbiamo affrontato davvero moltissimi temi, non soltanto durante il festival ma anche attraverso il format “Aspettando La Neretina”, che ci accompagna durante tutto l’anno.

Più che un argomento specifico, credo che ciò che spesso manchi in molti contesti sia l’approccio. Noi cerchiamo sempre di affrontare le questioni più importanti del nostro tempo con uno sguardo libero, controcorrente e lontano dalle narrazioni dominanti. Dalla geopolitica alla storia, dall’attualità alla cultura, il nostro obiettivo non è dire alle persone cosa pensare, ma offrire loro punti di vista che altrove spesso non trovano spazio.

Cosa pensa del fatto che alcune fiere del libro chiedano agli editori una sorta di “patente ideologica” per potervi aderire?

Penso che sia un paradosso. La cultura, per sua natura, dovrebbe essere il luogo della libertà, del confronto e persino dello scontro delle idee, mai della selezione preventiva in base all’appartenenza culturale o politica.

Quando si decide chi può parlare e chi no, chi può esporre e chi deve essere escluso, non si difende la cultura: la si impoverisce.

Viviamo una fase storica in cui una certa forma di conformismo culturale continua a manifestarsi in modi sorprendenti. Io credo invece che servano sempre più spazi di confronto aperto, senza censure e senza etichette. È anche per questo che esperienze come La Neretina stanno riscuotendo tanto interesse.

I cittadini sono sempre meno disposti ad accettare il pensiero unico e dimostrano di apprezzare chi ha il coraggio di proporre idee diverse, sia sul piano culturale che su quello politico e amministrativo.

Nardò può diventare un punto di riferimento nazionale e internazionale per il confronto culturale del pensiero non uniformato?

Assolutamente sì, e credo che in parte lo sia già.

Nardò è oggi un modello amministrativo osservato con interesse ben oltre i confini cittadini. Lo vediamo ogni volta che veniamo invitati a raccontare la nostra esperienza, come accaduto recentemente a Lamezia Terme insieme al sindaco Pippi Mellone.

Quando parlo di modello amministrativo non mi riferisco soltanto alle opere pubbliche o ai servizi, ma anche alla capacità di costruire una proposta culturale riconoscibile e coraggiosa. La Neretina rappresenta esattamente questo: un luogo dove si valorizzano il pluralismo, il dibattito e il diritto di esprimere idee fuori dagli schemi.

Se continueremo su questa strada, Nardò potrà ritagliarsi un ruolo sempre più importante nel panorama culturale nazionale.

Come immagina La Neretina per il futuro e per una sua ulteriore evoluzione?

La immagino come una realtà sempre più grande e capace di fare rete con altre città e altre amministrazioni che condividono la nostra stessa idea di libertà culturale.

Mi piacerebbe che La Neretina diventasse un appuntamento stabile a livello nazionale, un laboratorio permanente di confronto e di produzione culturale, costruito insieme a tante realtà che non intendono sottostare ai diktat del politicamente corretto.

I risultati amministrativi, politici e culturali ottenuti in questi anni grazie alla guida del sindaco Pippi Mellone hanno ormai superato i confini di Nardò e della provincia. La sfida dei prossimi anni sarà proprio questa: trasformare un’esperienza locale di successo in una rete nazionale di idee, cultura e confronto libero.