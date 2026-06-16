Voli di Versi a Copertino, il Salento premia le sue eccellenze: da Monica Maggioni a Samuele Carrino

COPERTINO – Cultura, ricerca, musica, impegno sociale, solidarietà e valorizzazione del territorio. Torna sabato 21 giugno il Premio “Voli di Versi”, il riconoscimento letterario e culturale organizzato dall’associazione culturale Azione Parallela, in collaborazione con Giubbe Verdi Salento ed Edizioni Milella, giunto quest’anno alla sua quarta edizione. Un appuntamento ormai tra i più prestigiosi del panorama culturale salentino, ispirato alla figura di San Giuseppe da Copertino e ai suoi celebri “voli” mistici, simbolo di elevazione spirituale, superamento dei propri limiti e contemplazione poetica.

L’edizione 2026 è stata presentata nella sala conferenze di Palazzo Adorno, sede della Provincia di Lecce, alla presenza delle istituzioni, degli organizzatori e dei rappresentanti degli enti patrocinatori. Il Premio è promosso con il patrocinio della Provincia di Lecce, della Presidenza del Consiglio Regionale della Puglia, del Comune di Copertino, dell’Università del Salento, della Camera di Commercio di Lecce e del Museo Castromediano.

Nel corso della presentazione, il direttore artistico Carlo Alberto Augieri ha spiegato il significato più profondo dell’iniziativa: «Il premio è cogliere un sentimento di riconoscimento nelle persone che dedicano la loro vita alla cultura. Non individualismo ma, nella dimensione spirituale del volo, il riconoscimento a persone che con la loro cultura ci fanno volare e ci fanno sentire di appartenere all’universalità».

A sottolineare il valore culturale del percorso costruito in questi anni è stato anche Luigi De Luca, direttore del Polo Bibliomuseale di Lecce e del Museo Sigismondo Castromediano, che ha ricordato il sostegno al progetto fin dalla sua nascita: “Se mettessimo in fila i premiati di questi anni ci racconterebbero una storia alternativa del nostro territorio”.

A chiudere gli interventi istituzionali è stato il presidente della Provincia di Lecce, Fabio Tarantino, che ha evidenziato il valore sociale dell’iniziativa: “Manifestazioni come Voli di Versi hanno il merito di mettere al centro il valore della cultura, del talento e dell’impegno personale, trasformandoli in un patrimonio condiviso. Ogni percorso di crescita, ogni traguardo raggiunto dai premiati, non rappresenta soltanto una soddisfazione individuale, ma diventa uno spunto e uno sprone per la vita degli altri, soprattutto per le giovani generazioni”.

La cerimonia di premiazione si svolgerà sabato 21 giugno alle ore 20 nel Giardino del Vescovo, all’interno del Santuario della Madonna della Grottella di Copertino, luogo profondamente legato alla memoria di San Giuseppe Desa. La serata sarà introdotta dal professor Carlo Alberto Augieri e condotta da Maria Antonietta Vacca e Ivan Raganato.

Nel corso della conferenza stampa sono stati annunciati i nove premiati dell’edizione 2026, selezionati per essersi distinti nei valori della comunità, del lavoro, della cultura e del senso civico, contribuendo a dare lustro al Salento in ambito nazionale e internazionale. Riceveranno il riconoscimento Stella Falzone, direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Taranto (MArTA); Lorenzo Zecca, presidente della BCC di Leverano; il Coro dei Cantori di Ippocrate; lo scrittore Antonio Errico; il ricercatore Giuseppe Gigli; il musicista Antonio Castrignanò; la prorettrice dell’Università del Salento Beatrice Stasi; e l’attore Samuele Carrino, protagonista del film “Il ragazzo dai pantaloni rosa”. Tra i premiati figura anche la giornalista Monica Maggioni, che riceverà il riconoscimento nel corso dell’anno in un evento collaterale collegato a “Voli di Versi”.

Durante la presentazione è stata inoltre svelata l’opera che verrà consegnata ai vincitori: una maiolica raffigurante “Le ali del cuore”, realizzata dal maestro salentino Enrico Muscetra e curata nella progettazione grafica da Alessandra Marulli e Raissa Cordella.

Anche quest’anno il Premio sarà accompagnato da un importante momento di solidarietà. Le Giubbe Verdi Salento, guidate dal presidente Gianluca Calò, promuoveranno una raccolta fondi destinata a Federica, una giovane affetta da Atrofia Muscolare Spinale (SMA) con distress respiratorio che il prossimo ottobre compirà diciotto anni. L’obiettivo è aiutarla a realizzare il suo sogno più grande: visitare Disneyland Paris.

Cultura, solidarietà, impegno civile e valorizzazione delle eccellenze del territorio si intrecciano così ancora una volta nel Premio “Voli di Versi”, che continua a crescere e a raccontare il volto migliore del Salento attraverso le storie e i percorsi di donne e uomini che, con il proprio talento e la propria dedizione, contribuiscono ogni giorno a far “volare” la comunità. L’appuntamento è per sabato 21 giugno, alle ore 20, nel Giardino del Vescovo del Santuario della Madonna della Grottella di Copertino.