Mobilità e sicurezza a Novoli: via Borgo diventa a senso unico

NOVOLI (LE) – Continua senza sosta l’azione dell’Amministrazione Comunale di Novoli per il miglioramento della sicurezza stradale, la razionalizzazione della mobilità urbana e il decoro del centro cittadino. Dopo i recenti interventi che hanno già interessato numerose arterie del centro, l’Esecutivo locale ha disposto l’istituzione del senso unico di marcia in via Borgo.

Il provvedimento nasce da un accurato studio di viabilità realizzato dal Comando di Polizia Locale, di concerto con l’Amministrazione, e risponde in modo concreto alle numerose segnalazioni pervenute dai residenti e dai cittadini. L’obiettivo è ottimizzare i flussi veicolari in un’area strategica ma strutturalmente complessa del paese.

Sul nuovo provvedimento è intervenuto l’assessore alla Viabilità del Comune di Novoli, Gianni D’Ambrosio:

“Si tratta di una decisione e di una scelta importante che questa Amministrazione ha fortemente voluto e deciso di portare a termine. Via Borgo è un’arteria particolarmente stretta e, specialmente in presenza di auto parcheggiate lungo un senso di marcia, abbiamo assistito troppo spesso a pesanti disagi e ostruzioni al regolare passaggio dei veicoli. Con il senso unico andiamo a fluidificare la circolazione, garantendo maggiore sicurezza per tutti.”

La riorganizzazione della viabilità novolese si arricchirà a brevissimo di un’altra importante novità strategica: l’istituzione del disco orario in tre punti nevralgici della vita cittadina, ovvero Piazza Sant’Antonio, Piazza Aldo Moro e Piazza Regina Margherita. Il provvedimento mira a garantire una maggiore rotazione dei parcheggi, facilitando l’accesso ai servizi e alle attività commerciali del centro, evitando il fenomeno delle auto in sosta per l’intera giornata.

A vigilare sul rispetto delle nuove regole e a garantire la sicurezza stradale sarà il Comando di Polizia Locale. Proprio nell’ottica di un controllo sempre più capillare del territorio e della gestione dei nuovi flussi stradali, l’Amministrazione Comunale ha programmato un potenziamento dell’organico della Polizia Locale, che vedrà a breve l’innesto di nuove unità di personale.

La novità di via Borgo e i parcheggi a tempo rappresentano i tasselli di una strategia a lungo termine che ha già visto la ridefinizione dei flussi in diverse vie del paese.

Tra le misure già attuate per la moderazione del traffico, si ricorda l’avvenuta installazione di due moderni impianti semaforici, a cui si aggiungerà presto un terzo impianto in via di installazione su via Trepuzzi, all’intersezione con via Vecchia Napoli (nei pressi della zona PIP), un incrocio particolarmente delicato da tempo sotto la lente dell’Amministrazione per la sua pericolosità.