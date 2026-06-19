SGM Lecce, sciopero di tre ore e sit-in il 22 giugno a Palazzo Carafa

Lunedì 22 giugno si terrà lo sciopero di tre ore dei lavoratori SGM proclamato dalla Uiltrasporti Lecce, accompagnato da un sit-in presso Palazzo Carafa, in via Rubichi, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, con l’obiettivo di dare visibilità alla vertenza aperta e richiamare l’attenzione di istituzioni, cittadini e azienda.

Il settore TPL incrocerà le braccia dalle ore 9:30 alle ore 12:30, gli addetti degli altri settori dalle ore 9:00 alle 12:00 e gli ausiliari della sosta del turno pomeridiano per le ultime tre ore di servizio.

La mobilitazione nasce dalla necessità di ottenere risposte concrete rispetto a una serie di problematiche che, nonostante le numerose richieste sindacali e gli incontri già svolti, per la Uiltrasporti continuano a non trovare soluzione. Si tratta di temi fondamentali per il futuro dei dipendenti SGM e per la qualità del servizio pubblico:

il rinnovo dell’accordo di secondo livello e del premio di risultato;

la riorganizzazione del settore sosta e delle verifiche a bordo;

la definizione di criteri trasparenti per avanzamenti e promozioni;

le criticità legate all’organizzazione del lavoro nel settore TPL, comprese disponibilità, riserve, servizi speciali, distribuzione dei servizi, pause lavorative, navetta filobus e avvio del servizio estivo;

le problematiche ancora irrisolte del City Terminal.

Sul fronte economico e normativo, inoltre, l’azienda si è limitata ad organizzare incontri per ascoltare le nostre proposte sul premio e sul secondo livello, senza però, ad oggi, affrontare nel merito il complessivo assetto dell’accordo di secondo livello.

“Lo sciopero del 22 giugno – dichiara Francesco Demarindis, Segretario provinciale UILTRASPORTI Lecce – rappresenta un momento importante per riportare al centro il valore del lavoro, la dignità dei lavoratori e la necessità di garantire condizioni organizzative ed economiche adeguate a chi ogni giorno assicura un servizio pubblico essenziale. Il sit-in davanti al Comune – aggiunge – sarà un ulteriore momento di confronto pubblico per coinvolgere cittadini e istituzioni e favorire un dialogo che porti a soluzioni concrete per la vertenza”.