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SGM Lecce, sciopero di tre ore e sit-in il 22 giugno a Palazzo Carafa

Uiltrasporti: “i lavoratori chiedono risposte su organizzazione del lavoro, accordi e tutele”

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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