Si è presentato alla Grottella, sabato 6 giugno: “A bocca aperta – Vita di San Giuseppe da Copertino” di Padre Giovanni IASI

Copertino-LE – Riscoprire la figura di San Giuseppe da Copertino oltre l’iconografia tradizionale, per ritrovare l’uomo, il frate e il mistico che ha segnato la storia spirituale del Salento. È questo il cuore pulsante di “A bocca aperta. Vita di San Giuseppe da Copertino”, l’ultimo volume scritto da Padre Giovanni Goffredo Iasi (Frate Minore Conventuale), edito da Edizioni Esperidi.

Il libro si sviluppa come un diario dell’anima diviso in quattro grandi tappe cronologiche: Memorie Copertinesi (1603-1638); Memorie Napoletane e Romane (1638-1639; Memorie Assisiane (1639-1653);. Memorie Marchigiane (1653-1663.

L’autore scava/SCRIVE /descrive con particolare rigore storico e profonda sensibilità nei dettagli più intimi delle Memorie Copertinesi (1603-1638): dalla nascita nella miseria di una stalla al rigore della madre, fino alle fatiche degli esami superati per grazia divina e ai primi clamorosi voli documentati proprio tra le mura del Santuario della Grottella. Una narrazione che trasforma lo smarrimento iniziale del giovane Giuseppe – deriso dai contemporanei come “Boccaperta” – in un luminoso cammino di santità.

Per la comunità locale e per i pellegrini si prospetta un’occasione imperdibile di confronto. Padre Giovanni Iasi aprirà le porte del Santuario per incontrare i lettori, dialogare sui dettagli inediti del testo e guidare i presenti alla scoperta dei luoghi fisici che fecero da sfondo alla giovinezza del Santo, come la cella originaria e i chiostri del convento.

L’importante appuntamento con la cultura e la fede si è tenuto sabato 6 giugno, alle ore 19:30, nella splendida cornice del Santuario di Santa Maria della Grottella a Copertino.

La serata si aprirà con i saluti introduttivi di padre Gianni Strafella Rettore Santuario S. M. della Grottella nonché Presidente dell’Ass.ne “Amici della Grottella” e di padre Fabio Paciello Rettore e Guardiano dei Conventi di Copertino. L’analisi del testo sarà affidata alla relazione della Prof.ssa Lara Carrozzo.

Il dibattito sarà coordinato e moderato dal Prof. Antonio Leo Docente. Ad impreziosire l’incontro saranno i momenti musicali curati dal M° Antonio Mariano, che commenterà in note le atmosfere del libro. Sarà presente l’autore, Padre Giovanni Iasi, a disposizione della cittadinanza per il dialogo e il tradizionale firmacopie. L’ingresso è libero.