Corigliano d’Otranto, Coccioli: “Progetto ‘Tutti al tavolo’: prima i post o prima i fatti?”

CORIGLIANO D’OTRANTO – Dai banchi dell’opposizione, Andrea Coccioli, bacchetta l’iniziativa della sindaca Ada Fiore, “solo mediatica, perirà”: “Il Progetto “Tutti al tavolo”: prima i post o prima i fatti?”, si chiede.
“L’Amministrazione risponda a queste domande concrete: sulla carta, il progetto ‘Tutti al tavolo’ per contrastare l’isolamento giovanile attraverso i giochi da tavolo a Corigliano d’Otranto ha un’eco suggestiva. Tuttavia, per l’ennesima volta, assistiamo a un modus operandi che mette sistematicamente il carro davanti ai buoi: si punta tutto sull’effetto mediatico immediato, rimandando a data da destinarsi la programmazione, le regole e il confronto con il territorio.
Davanti a un’iniziativa sbandierata con enfasi sui social e sui giornali telematici, ma apparentemente priva di fondamenta logistiche e amministrative, è doveroso porre all’Amministrazione comunale alcune domande precise a nome della cittadinanza.
Le domande che attendono risposta
Perché pubblicizzare l’iniziativa prima di aver definito la logistica e le convenzioni?
Come si può lanciare un progetto basato sulla presenza fisica in determinati spazi prima ancora di aver stabilito accordi formali, protocolli chiari e aver verificato l’effettiva idoneità e disponibilità dei luoghi scelti per ospitare i ragazzi?
Dov’è il regolamento per la gestione degli spazi?
Come si pensa di normare l’utilizzo dei luoghi individuati senza aver prima redatto un regolamento chiaro, che definisca le responsabilità e tuteli la sicurezza e la serenità dei giovani partecipanti?
Come si garantisce la reale gratuità e inclusività?
Un progetto di aggregazione giovanile deve essere accessibile a tutti, senza barriere o zone d’ombra. Senza una pianificazione trasparente da parte del Comune, come si può essere certi che la partecipazione rimanga totalmente libera e gratuita nel tempo, senza creare situazioni di disagio o di indiretta esclusione per i ragazzi? L’Amministrazione ha valutato la reale fattibilità e sostenibilità di questo schema?
Quando passeremo dalle favole alla realtà?
Chiediamo quindi all’Amministrazione comunale di fare chiarezza e uscire dalla bolla dei “like”, fornendo date e dati certi:
1. Quando verrà pubblicato il regolamento ufficiale per la gestione di queste attività?
2. “Quando” verranno finalmente definiti e resi pubblici i protocolli d’intesa con le realtà ospitanti?
3. In quale forma concreta verrà reso attuabile tutto ciò che ad oggi esiste esclusivamente sotto forma di post e comunicati virtuali?
La vera urgenza: riqualificare i beni pubblici
A Corigliano non servono soluzioni estemporanee o tappe forzate in spazi non preposti; mancano disperatamente spazi pubblici reali, gratuiti e sicuri per le nuove generazioni. Invece di alimentare il dibattito social con progetti che lasciano troppi interrogativi, l’Amministrazione si impegni con concretezza a riqualificare e restituire alla comunità strutture strategiche e abbandonate da anni, a partire dal Mercato Coperto.
È all’interno di spazi interamente pubblici che i giovani devono poter trascorrere il loro tempo libero in totale libertà, senza condizionamenti di alcun genere. Meno marketing politico, più risposte concrete. I cittadini di Corigliano attendono chiarimenti”.
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