Sicurezza, stretta del Questore a Lecce e provincia: emesse 11 misure di prevenzione

SALENTO – Massima allerta e tolleranza zero sul fronte della sicurezza pubblica nel Salento. Nell’ultima settimana, il Questore della provincia di Lecce, Dr. Giampietro Lionetti, ha firmato ben 11 misure di prevenzione. Si tratta di provvedimenti amministrativi mirati, istruiti dalla Divisione Anticrimine della Questura su proposta della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, volti a bloccare sul nascere comportamenti illeciti e a limitare la libertà di movimento di soggetti considerati socialmente pericolosi.

Il bilancio dell’attività tecnico-operativa si traduce in 3 Avvisi Orali, 4 Fogli di Via Obbligatori e 4 Ammonimenti.

L’avviso orale è il richiamo formale del Questore a cambiare condotta. Tra i destinatari spicca un ragazzo di appena 15 anni residente a Lecce, già denunciato per lesioni personali e rapina in concorso.

Misura analoga per un 53enne di Poggiardo, un volto già noto alle forze dell’ordine con una lunga lista di precedenti per furto, ricettazione e droga, recentemente denunciato anche per non essersi fermato all’alt della Polizia.

Infine, l’avviso ha colpito un 39enne di Squinzano, arrestato di recente dopo aver assaltato un negozio locale minacciando la cassiera con un coltello per farsi consegnare l’incasso.

Quattro i Fogli di Via Obbligatori (F.V.O.) che vietano il ritorno nel Comune da cui si viene allontanati: a Galatina allontanato per 2 anni un 21enne di Maglie, sorpreso a denudarsi per espletare i propri bisogni biologici davanti al cancello di una scuola elementare; a Lecce Bandito per 2 anni un 46enne di Scorrano, fermato per un controllo e trovato in possesso di un coltello a serramanico di 25 centimetri.

Allontanati per 3 anni un 35enne di Barletta e un 26enne di Cisterna di Latina. Entrambi sono stati bloccati a Lecce dopo violente rapine a mano armata (armati di coltello) consumate tra negozi di abbigliamento e supermercati del centro, all’interno dei quali avevano fatto man bassa di cibo e alcolici.

Quattro provvedimenti hanno riguardato la delicata sfera della violenza domestica e di genere. Gli ammonimenti, scaturiti dalle segnalazioni delle Volanti, del Commissariato di Galatina e dei Carabinieri di Nardò, sono stati gestiti dall’Ufficio Minori e Vittime Vulnerabili per arginare i cicli di violenza prima che degenerino in tragedie.

Insieme alla notifica del provvedimento, i quattro uomini sono stati formalmente invitati a presentarsi presso i centri di ascolto specialistici del territorio. L’obiettivo è avviare percorsi di recupero per favorire la consapevolezza della gravità delle proprie azioni.