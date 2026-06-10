Stalking, un manuale per informare e prevenire: presentato in Provincia il libro di Antonio Russo

LECCE – Non solo un’analisi criminologica, ma un viaggio profondo nelle “vite interrotte” di tante donne, vittime di una forma di violenza subdola e pericolosa, con l’obiettivo di informare per prevenire. “Stalking. Storie straordinarie di un crimine ordinario”, è il libro scritto da Antonio Russo, per I Quaderni del Bardo Edizioni, presentato oggi a Palazzo Adorno, con il patrocinio della Provincia di Lecce.

Sono intervenuti per parlarne con l’autore, il consigliere provinciale Antonio Tramacere e l’editore Stefano Donno.

Il volume esamina il fenomeno dello stalking in tutte le sue sfaccettature, dal controllo dei social network al gaslighting, fino alla critica verso alcune lacune legislative del “Codice Rosso”, che troppo spesso lascia le vittime senza una protezione effettiva. Cuore pulsante del libro, che ha il patrocinio gratuito dell’Associazione sociologi italiani, sono le drammatiche testimonianze scritte da alcune donne, tra cui Giulia Galiotto, attraverso la voce della madre Giovanna Ferrari, e Jessica Filianti.

“La Provincia condivide appieno l’intento di Antonio Russo, che ha messo la sua competenza, maturata dopo una lunga esperienza sul campo, al servizio di una missione urgente: informare per prevenire. Il suo è un manuale che è insieme denuncia e strumento di sopravvivenza utilissimo perché lo stalking è un reato che si combatte a voce alta”, ha dichiarato il consigliere provinciale Antonio Tramacere.

Dalla gelosia ossessiva al cyberstalking, in “Stalking. Storie straordinarie di un crimine ordinario”, l’autore analizza le trappole della manipolazione, fornendo strumenti concreti per riconoscere i primi segnali di pericolo.

“È imperativo trovare una soluzione per tutte le persone a rischio. L’informazione ha il potere di annientare o indebolire l’allarmante fenomeno dello stalking e dei femminicidi”, ha evidenziato Antonio Russo.

Originario di Tricase, Antonio Russo si è diplomato nel 1990 come perito industriale capotecnico, iniziando il suo lungo percorso nell’Arma dei Carabinieri, prima come Carabiniere Ausiliario, poi come Vice Brigadiere e infine come Maresciallo Capo. Successivamente ha conseguito la laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali e ha ottenuto una laurea Honoris Causa in Scienze sociali. Ha conseguito, inoltre, il Master I Livello in “Criminologia e Sicurezza temporanea” e il Master I livello in ”Socio Counselling Nutrizionale” e il Diploma di Abilitazione Alto Commissario dei Diritti Umani da WPO presso il World Bureau of Intelligence. Ha ricevuto la Medaglia Commendatore Umanitario di Pace dal World Parlament of Security and Peace. Autore di diversi libri sul tema dello stalking è stato Volontario nella International Human Rights Commission. Premiato in più occasioni per l’impegno costante e continuo nella lotta contro la violenza sulle donne, è stato l’unico italiano ad aggiudicarsi il prestigioso Panorama International Golden Book Awards 2022, con i suoi libri dedicati allo stalking.