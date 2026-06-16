Tenta rapina nel supermercato e ferisce cassiera ma viene bloccato dal direttore: 43enne patteggia la pena

LECCE – Ha patteggiato 1 anno e 10 mesi P.I., 43enne di Lecce, ritenuto responsabile di una tentata rapina all’interno del supermercato Conad di Piazzale Rudiae. La sentenza è stata emessa dalla giudice Valeria Fedele che ha riconosciuto all’imputato, difeso dall’avvocato Ivan Greco, le attenuanti generiche e quella della lieve entità.

L’assalto risale al 9 gennaio 2026. L’uomo, dopo essersi avvicinato al registratore di cassa, si sarebbe rivolto all’indirizzo della cassiera proferendo le seguenti parole: “Rimani tranquilla e non ti muovere, sono armato apri la cassa e muoviti presto”. Subito dopo avrebbe intimato la cassiera di farsi consegnare il denaro contante presente all’interno del registratore di cassa.

La dipendente, terrorizzata, lo avrebbe aperto cercando di prendere le banconote. L’azione del bandito, in quei frangenti, sarebbe stata interrotta dal tempestivo intervento del direttore del supermercato che riuscì a immobilizzare il rapinatore in attesa dell’arrivo della polizia. Sul posto si rese necessario anche l’intervento di un’ambulanza del 118.

Sulla scorta delle dichiarazioni dei testimoni e dall’analisi delle telecamere di videosorveglianza le responsabilità del 43enne leccese sono diventate granitiche. E l’uomo venne denunciato. La Società Conad, il direttore e la cassiera – quest’ultima aggredita – si erano costituiti parti civili con gli avvocati Rita Ciccarese e Francesco Calcagnile e saranno risarciti in separata sede.