Travolta da un’auto, mentre attraversa sulle strisce, 31enne grave in ospedale

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Lecce – Travolta da un’auto, mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Cavallotti, ora è grave in ospedale.

Drammatico incidente stradale, nella tarda mattinata di oggi, nel centro di Lecce, a due passi dalle Poste centrali di piazza Libertini. Brutta avventura, attorno alle ore 13, per una donna ucraina di 31 anni, in vacanza nel Salento insieme a un’amica.

La turista è stata infatti colpita violentemente da un’Audi guidata da un 67enne di Lecce, che viaggiava in direzione della rotatoria per viale Marconi. L’impatto è stato tremendo e la ragazza è caduta sull’asfalto, riportando varie ferite e un grave trauma cranico.

Subito è scattato l’allarme con la chiamata al 118, i cui operatori sono intervenuti con un’ambulanza, che ha portato la donna, in codice rosso, all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Fortunatamente illesa l’amica.

Sul posto sono poi arrivati anche gli agenti della Polizia locale per i rilievi del caso e per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Proprio quel tratto di strada è al centro di lamentele da parte di un comitato di residenti, dopo la chiusura al traffico di via XXV Luglio.