Trepuzzi, “Cinema Nuovo”: Tar accoglie istanza cautelare dei proprietari, causa rinviata nel merito

TREPUZZI (Lecce) – Il Comune di Trepuzzi ha subito un ricorso al Tar con il quale le proprietarie del così detto “Cinema Nuovo” hanno impugnato la delibera della Giunta Comunale che impegnava gli uffici a compiere di atti acquisitivi del Cinema Colelli.

La richiesta di sospensiva del provvedimento é stata discussa dinanzi al TAR all’udienza dell”8 giugno. Con ordinanza del 12 giugno il TAR ha accolto la istanza cautelare delle ricorrenti di sospensiva del provvedimento e ha rinviato la causa per il merito all’udienza del 12 aprile 2027.