Uccise la madre a colpi di accetta, “era seminfermo di mente”, e lascia il carcere. Trsferito in una Crap

RACALE (Lecce) – Il matricida di Racale non è più in carcere. Filippo Manni, omicida reo confesso di Teresa Sommario, è stato trasferito in una Crap (una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica). Dalle informazioni acquisite dal Corriere Salentino, il provvedimento è stato adottato dal giudice per le indagini preliminari subito dopo l’udienza tenutasi nei giorni scorsi.

L’assassino, a distanza di quasi un anno – correva il 17 giugno 2025 – si lascia così alle spalle l’esperienza nel carcere di borgo San Nicola. Sul provvedimento del giudice, sicuramente, avranno avuto un peso specifico le condizioni psicofisiche dello studente di Economia all’Università La Sapienza di Roma che, nella perizia collegiale disposta dalla gip Valeria Fedele, è stato ritenuto parzialmente incapace e di intendere e di volere in quei momenti, in cui, il 22enne uccideva la madre, 52enne, con almeno cinque colpi di accetta nell’abitazione di famiglia.

Nel frattempo si attendono le determinazioni che la pm Simona Rizzo intenderà adottare ma, allo stato, si può ipotizzare che il giovane non verrà prosciolto in sede di udienza preliminare perché gli accertamenti non hanno evidenziato una totale incapacità. Più probabile che possa beneficiare dell’attenuante della seminfermità che dovrebbe consentire al matricida di evitare una condanna all’ergastolo. Da subito tra i parenti e gli amici di una famiglia rispettata e ben voluta si parlava di un ragazzo problematico.

Un disagio affiorato in tutta la sua drammaticità il 17 giugno di un anno addietro. “Abbiamo litigato perché non mi aveva salutato appena rientrato – raccontò lo studente universitario nel corso dell’udienza di convalida del fermo – e ho perso il controllo. Ho afferrato l’accetta da boy scout e ho iniziato a colpirla. Non ricordo granché. Altre volte per scherzo ho pensato di prendere l’accetta, dicendoglielo e oggi l’ho fatto. Ho colpito mia madre più volte mentre era al computer (la donna lavorava in smart working per la Cnh, azienda della quale era un dipendente). Lei si è alzata e si è accasciata sul divano. In quei momenti l’accetta mi è caduta. L’ho ripresa. Lei ha iniziato a urlare e io ho continuato a colpirla. Al collo e anche sul viso. Ho spaccato il computer perché mamma continuava a parlare. Non ricordo dove ho lasciato l’accetta”.

Lo studente, appena compiuto l’omicidio, venne trovato per strada da un passante. a torso nudo e sudato. Dala testa ai piedi. Bloccato, finì in caserma. Poi il trasferimento in carcere. Un anno dopo, però, lascia la cella perché non sta bene e ha bisogno di curarsi.