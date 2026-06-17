Convegno Zerosei, Istituto Comprensivo “Angelo Vassallo” scuola capofila rete di Formazione: “Creatività in Movimento”

Si è concluso con grande partecipazione il Convegno Zerosei, appuntamento formativo promosso dall’Istituto Comprensivo “Angelo Vassallo” di Racale, Scuola Polo della rete di formazione “Creatività in Movimento”, che coinvolge i comprensivi di Matino, Parabita, Taviano e l’asilo nido “Baby Mondo” di Taviano.

L’evento ha rappresentato un importante momento di confronto e crescita professionale, riunendo istituzioni, dirigenti, docenti, atelieriste e professionisti del settore educativo per riflettere sul valore del Reggio Emilia Approach, sulla cultura dell’atelier e sui cento linguaggi dei bambini.

Fin dall’apertura dei lavori, affidata alla Dirigente Scolastica Dott.ssa Stefania Manzo, è emersa la forte volontà di consolidare una comunità educante capace di collaborare, innovare e diffondere buone pratiche.

Gli interventi istituzionali a cura del dott. Mario Trifiletti dirigente ufficio VI ambito territoriale di Lecce, della Dott.ssa Cristina Sunna Responsabile del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia, della dott.ssa Gheti Valente segretaria CIDI Puglia, della dott.ssa Benedetta Barbantini responsabile Reggio Children Italia e del dott. Antonio Salsetti Sindaco del Comune di Racale, hanno sottolineato l’importanza di investire nella formazione e nel comparto Zerosei come leva strategica per il territorio.

Particolarmente attesa e partecipata la sessione dedicata alle formatrici di Reggio Children, Marina Castagnetti e Mirella Ruozzi, che hanno offerto uno sguardo profondo e ispirante sulla cultura dell’infanzia, sul ruolo dell’atelier e sulla centralità dei linguaggi espressivi nei processi educativi.

La mattinata si è conclusa con la consegna degli attestati di partecipazione alle corsiste, un momento simbolico che ha valorizzato il loro percorso di studio, dedizione e crescita professionale all’interno della rete formativa.

Il Convegno Zerosei ha confermato la forza della collaborazione tra scuole, enti locali e realtà educative di eccellenza. È stato un laboratorio di idee, un luogo di sinergie, un’occasione per diffondere buone pratiche e rafforzare una visione pedagogica condivisa, capace di mettere al centro i bambini e la loro inesauribile capacità di esprimersi, creare e apprendere.

L’Istituto Comprensivo “Angelo Vassallo” e la rete “Creatività in Movimento” rinnovano il loro impegno nel promuovere percorsi formativi di qualità, nella convinzione che l’educazione sia un investimento prezioso per l’intera comunità.