Le Capufrische a Caprarica di Lecce aprono la stagione estiva con “La Uardia”

CAPRARICA DI LECCE – Sabato 20 giugno alle ore 20.30 presso la Villa Comunale F. Greco di Caprarica di Lecce salgono sul palco per una serata all’insegna della tradizione e del buon umore la Libera Compagnia Teatrale “Le Capufrische” con la commedia di Raffaele Protopapa “La Uardia”. La serata è stata fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale, appena insediata, che con questa serata inaugura la stagione estiva con l’aiuto dell’associazione Cultura e Musica Cromatica di Cavallino.

La scelta di iniziare con una commedia in vernacolo nasce proprio dalla volontà di mantenere vivo il patrimonio culturale, la storia e la tradizione, completamente in accordo e armonia con le volontà di chi porta in scena le opere di Raffaele Protopapa che testualmente diceva: “il dialetto è il fondamento del nostro patrimonio culturale e noi leccesi abbiamo il dovere di custodire amorevolmente se vogliamo evitarne il dissolvimento”.

Quindi tutto pronto per sabato 20 giugno alle ore 20.30, Le Capufrische vi aspetta presso la Villa Comunale F. Greco a Caprarica. Non potete mancare.

Ingresso gratuito