Il nuovo Lecce prende forma: Di Francesco: “Verranno altri giocatori”. Nell’amichevole posizione nuova per Pierotti

LECCE – La prima amichevole della stagione non consegna certezze, ma lascia intravedere la direzione intrapresa dal Lecce di Eusebio Di Francesco. Al di là del risultato (con Haladás FC è finita 1-0 per i giallorossi), il test è servito soprattutto a mettere in pratica i primi principi di gioco del nuovo allenatore, chiamato a plasmare una squadra con un’identità ben precisa.

Tra le novità più interessanti emerse c’è l’utilizzo di Santiago Pierotti da mezzala. Un ruolo inedito per l’argentino, impiegato finora prevalentemente da esterno offensivo, che rappresenta una delle prime indicazioni del lavoro tattico svolto in ritiro.

Una scelta che Di Francesco aveva già anticipato alla vigilia, spiegando come dietro questa decisione non ci sia la volontà di fare semplici prove estive. “Ci sono delle situazioni che stiamo provando in queste settimane, a volte non mi piace nemmeno chiamarlo un esperimento, perché credo che se cerchiamo di portare dei giocatori in determinati ruoli è perché crediamo che possano farlo. Credo che Pierotti abbia le caratteristiche per poterlo fare”.

Una filosofia che racconta il Lecce che sta nascendo. Di Francesco cerca una squadra dinamica, capace di cambiare pelle durante la partita e con giocatori pronti a interpretare più ruoli. L’impiego di Pierotti in mezzo al campo va proprio in questa direzione: sfruttarne corsa, intensità e capacità di inserimento, senza limitarlo al solo ruolo di esterno.

Del resto, lo stesso tecnico aveva chiarito quale sarebbe stato il vero obiettivo delle prime uscite stagionali: “Nelle prime partite non guardo tanto il risultato, ma gli atteggiamenti”, aveva spiegato dal ritiro, ribadendo come il percorso passi prima dall’assimilazione dei principi di gioco e poi dagli automatismi.

Il tecnico parla del calciomercato: “Sicuramente arriveranno altri giocatori perchè dobbiamo rinfrorzare questa rosa. Stiamo cercando di puntellare al meglio la squadra con giocarti che hanno le caratteristiche giuste per mettere in pratica la nostra filosofia e il nostro modo di giocare”.

La prima amichevole ha quindi rappresentato il primo tassello di un percorso ancora lungo. Più che il punteggio, contano le idee messe in campo: un Lecce aggressivo, intenso e con interpreti chiamati ad adattarsi alle esigenze della squadra. È da qui che Di Francesco vuole costruire la sua nuova squadra.