Via Puccini, marciapiedi impercorribili, degrado e allarme dei residenti. Il caso della “villa Massari”

LECCE – Tra supermercati, attività commerciali, palestre e un centro sanitario, via Puccini rappresenta una delle arterie più frequentate della zona sud della città. Eppure, secondo numerosi residenti, l’area versa da anni in condizioni di progressivo degrado, tra problemi di manutenzione, “fame di parcheggi” e spazi pubblici sempre meno fruibili. Le segnalazioni riguardano in particolare il tratto compreso tra via Donizetti e via Brunelleschi, dove i cittadini denunciano marciapiedi che non è possibile percorrere (soprattutto per le persone con disabilità, anziani poco agili o genitori con passeggino), aiuole trasformate in spazi abbandonati e alberi che, in alcuni casi, si spingono fino ai balconi delle abitazioni private. “Abbiamo sollecitato l’Ufficio Ambiente, con cortese urgenza, numerose volte in questi anni perché la situazione è diventata seriamente insostenibile – racconta un residente di una traversa della zona – Ci sono rami che stanno invadendo i balconi di diverse abitazioni, comprese quelle di persone invalide al cento per cento. C’è una signora di cento anni che ormai si ritrova l’albero praticamente sul balcone. Sembra un’area dimenticata”.

Uno dei problemi più sentiti riguarda la sosta delle auto: i parcheggi non bastano mai. L’area è trafficatissima. Lungo via Puccini, dove si concentrano numerose attività e servizi, i parcheggi vengono spesso occupati su entrambi i lati della carreggiata, con conseguenti difficoltà per il transito dei veicoli e criticità per la sicurezza stradale. A questo si aggiunge la situazione dei percorsi pedonali. Sul lato destro della strada, in direzione della stazione ferroviaria, il marciapiede in alcuni punti si restringe fino a circa quaranta centimetri, risultando di fatto inutilizzabile tra vetture in sosta, specchietti sporgenti ed erbacce. Sul lato opposto, invece, non mancano ostacoli e barriere architettoniche che rendono difficoltoso il passaggio delle persone con disabilità o mobilità ridotta.

A peggiorare il quadro, secondo i residenti, contribuisce l’assenza di cestini portarifiuti per centinaia di metri, circostanza che favorirebbe l’abbandono di cartacce e piccoli rifiuti lungo le strade e nelle aiuole. In alcuni tratti vengono inoltre segnalati cattivi odori riconducibili a deiezioni animali lasciate sul posto. Tra le criticità figura anche un segnale di parcheggio riservato alle persone con disabilità, caduto a terra e mai ripristinato.

Percorrendo la zona verso la stazione, emerge anche il caso di una villa in stile eclettico, che richiama il Liberty che, secondo quanto riferito da alcuni residenti, sarebbe appartenuta in passato a Oronzo Massari, noto sindaco della città. Oggi l’edificio si presenta in stato di abbandono, privo di infissi, circondato da sterpaglie e segnato da atti vandalici e dall’azione del tempo. “È in queste condizioni da anni, preda dei topi dei vandali e delle intemperie”, racconta un abitante della zona, indicando la dimora nascosta dietro un muro di cinta (l’accesso è chiuso da una porta e gli ingressi al piano terra sono murati).

Da Lupiae Servizi fanno sapere che le operazioni di potatura sono temporaneamente sospese fino alla prima metà di settembre, in applicazione dell’ordinanza a tutela della nidificazione dell’avifauna, mentre gli interventi di pulizia dell’area dovrebbero essere effettuati entro dieci-quindici giorni.

Sul futuro della zona pesa anche l’attesa per l’apertura al traffico dei ponticelli ferroviari, considerati da molti una possibile soluzione per alleggerire la pressione veicolare su via Dell’Abate e ridurre le lunghe attese al passaggio a livello. Resta però da capire quale impatto potrà avere il nuovo assetto della viabilità su via Puccini, già oggi alle prese con problemi di sosta, degrado e spazi limitati. Nel frattempo i residenti continuano a chiedere interventi concreti affinché una delle principali porte d’accesso alla città non resti ostaggio di incuria e disagi quotidiani.