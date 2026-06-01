L’almanacco di oggi 1 giugno

Il Santo del giorno: San Giustino. Proverbio del giorno di Mesciu Ronzu: Diu cu ne guarda te Tramuntana chiuvire e te sciroccu nivicare. Significato: Dio ci salvi dalla pioggia con Tramonatana e dalla neve con Scirocco. (Supersano)
– Sono nati in questo giorno
1926 Marilyn Monroe
1947 Morgan Freeman
1953 Orietta Berti
1974 Alanis Morissette
– Proverbio
Non è vera gloria quella che non è accompagnata della virtù
– Accadde oggi
1533 Anna Bolena viene incoronata regina d’Inghilterra
1980 viene inaugurata la prima rete televisiva di sole notizie, si chiama Cable Network News: CNN
1990 Stati Uniti e Unione Sovietica sottoscrivono un trattato per la progressiva eliminazione degli arsenali chimici. Il gesto è stato concordato dai rispettivi leader George Bush e Michail Gorbaciov
– Scoperte
1927 George Thomson dimostra la natura ondulatoria dell’elettrone