Per “Classica d’Estate… & wine” sabato 4 luglio i pianisti Maria Angela Nestola e Francesco Leccese

LECCE – Le atmosfere della danza, il lirismo romantico e le suggestioni del Novecento europeo e sudamericano saranno al centro del concerto in programma sabato 4 luglio nella Sala Giardino di Lecce, in Via Lino Suppressa, traversa di Via Petraglione, per la rassegna “Classica d’Estate… & wine” 2026.

Protagonisti della serata saranno i pianisti Maria Angela Nestola e Francesco Leccese, giovani interpreti salentini già distintisi in importanti concorsi nazionali e internazionali e vincitori del Concerto Premio della Camerata al Concorso Musicale Internazionale “La Vallonea” 2025 di Tricase.

Il concerto proporrà un itinerario musicale ricco di colori e contrasti, affidato a due esibizioni solistiche che metteranno in luce personalità artistiche differenti ma accomunate da grande sensibilità interpretativa.

Francesco Leccese interpreterà la celebre Sonata op. 81a “Les Adieux” di Ludwig van Beethoven, pagina intensa e profondamente narrativa dedicata al tema del distacco e del ritorno, seguita dalle evocative atmosfere di “Goyescas” di Enrique Granados, capolavoro pianistico ispirato alla pittura e alla cultura spagnola.

Maria Angela Nestola accompagnerà invece il pubblico in un percorso musicale dal forte carattere poetico e danzante, attraversando le sonorità impressioniste di Debussy e Respighi, le suggestioni slave di Bortkiewicz, il lirismo di Villa-Lobos e le intense atmosfere di Astor Piazzolla. Completeranno il programma le danze di Manos Hadjidakis e Joaquín Turina, tra richiami mediterranei, ritmi popolari e colori gitani.

Francesco Leccese, diciottenne, studia presso il Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce con la prof.ssa Francesca Mammana ed è già vincitore assoluto del XXIII Concorso Musicale Internazionale “La Vallonea”. Vincitore del Primo Premio e del Premio della Critica al Concorso “Giuseppe Tricarico”, ha ottenuto importanti riconoscimenti anche al Musicarte Festival & Competition 2025 e in numerosi altri concorsi pianistici.

Maria Angela Nestola ha intrapreso lo studio del pianoforte all’età di sei anni presso il Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce sotto la guida della prof.ssa Francesca Mammana. Nel 2025 ha conseguito il Diploma Accademico di secondo livello in Pianoforte solistico con il massimo dei voti ed è risultata vincitrice assoluta del XXIII Concorso Musicale Internazionale “La Vallonea”, oltre ad aver ottenuto il Primo Premio al Concorso Internazionale “Giuseppe Tricarico”. Si è esibita in numerosi concerti e manifestazioni di rilievo, approfondendo repertori originali e poco frequentati e distinguendosi per maturità artistica e sensibilità musicale.

L’incontro tra i due giovani pianisti darà vita a una serata di grande musica, in cui il pianoforte diventerà strumento di racconto, emozione e immaginazione attraverso linguaggi musicali diversi e complementari.

Ad accogliere il pubblico, prima dell’inizio della serata musicale, sarà un calice di vino della Cantina Apollonio da gustare negli spazi della Sala Giardino, tra convivialità, relax e l’atmosfera suggestiva della rassegna.

Il concerto avrà inizio alle ore 20.45, con ingresso in giardino e apertura botteghino dalle ore 20.

Biglietti disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina (in Viale Oronzo Quarta 20 a Lecce o con bonifico; tel. 348 0072654 – 348 0072655; email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com), online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.

Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce. Partner della manifestazione Banca Popolare Pugliese e Apollonio Vini.

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** CONVENZIONI: Abbonati 56^ Stagione Serale e Concerti con Aperitivo CMS 25/26 | Soci FAI | Dipendenti e Studenti Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce ed “Università del Salento” | Dipendenti Banca Popolare Pugliese | Iscritti agli Ordini di: Ingegneri, Farmacisti, Architetti e Avvocati della Provincia di Lecce | Cral Inps Lecce | Pro Loco Lecce

*** SPECIALE: Under 35 | Disabili e Accompagnatori | Gruppi di almeno 8 persone, allievi e accompagnatori di scuole convenzionate

Per l’acquisto online e nei punti vendita Vivaticket è previsto un diritto di prevendita aggiuntivo di € 1,50 per i biglietti e di € 3,50 per gli abbonamenti

Le riduzioni verranno applicate dietro presentazione del relativo documento che le consente.

I disabili in carrozzina hanno diritto all’ingresso gratuito previo contatto telefonico con la biglietteria della Camerata al 3480072655.

Le tariffe “Convenzioni” e “Speciale” sono disponibili solo presso la sede della Camerata Musicale Salentina o con bonifico.

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