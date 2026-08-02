46° anniversario della Strage di Bologna: il Presidente Matarrelli alla cerimonia con il Gonfalone della Regione Puglia

Il Presidente del Consiglio regionale della Puglia Toni Matarrelli ha partecipato oggi a Bologna alla cerimonia per il 46° anniversario della Strage della Stazione del 2 agosto 1980, sfilando con il Gonfalone della Regione Puglia.

“La memoria non è un esercizio astratto, ma si coltiva con i passi, con i gesti, con la presenza” dichiara il Presidente Matarrelli. “Essere a Bologna il 2 agosto, accanto al Gonfalone della Regione Puglia, nei luoghi in cui si è consumata una delle pagine più buie della nostra Repubblica, è un dovere morale e un atto di responsabilità istituzionale. L’esplosione delle 10.25 non ha spezzato solo 85 vite innocenti e ferito centinaia di persone; ha provato a strappare il tessuto democratico di un intero Paese. Tra quelle vittime, anche la Puglia ha pagato un tributo di dolore altissimo”.

“A quarantasei anni da quel massacro di matrice neofascista, ricordarli uno per uno significa riaffermare l’impegno costante per la ricerca della verità completa e della giustizia” prosegue Matarrelli. “Ma significa anche ricordarci chi siamo. La nostra comunità si fonda sui valori antifascisti della Costituzione, sulla solidarietà e sulla difesa della democrazia. Essere a Bologna significa dire alle famiglie delle vittime e alle nuove generazioni che la Puglia c’è, non dimentica e non smetterà mai di custodire questa memoria per proteggere il nostro futuro”.