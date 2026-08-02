Capone, “Tedesco, acuto protagonista della politica pugliese”

“La scomparsa di Alberto Tedesco ci consegna il ricordo di un protagonista di una lunga stagione della vita politica e istituzionale della Puglia. Socialista per cultura e formazione, ha continuato fino all’ultimo a mettere la sua esperienza a disposizione del centrosinistra pugliese”, lo afferma la consigliera regionale e vicepresidente nazionale del Pd, Loredana Capone.

“Tedesco, ex senatore Pd, ha vissuto la politica come partecipazione, confronto e ricerca di soluzioni, con una passione che non è mai venuta meno neppure negli ultimi anni. E rimarrà il ricordo di una sua rara capacità di interpretare i cambiamenti della società anticipandone le dinamiche” – ha continuato Capone

“La coincidenza della data con la scomparsa di Guglielmo Minervini, avvenuta dieci anni fa, sembra quasi un invito a custodire il ricordo di uomini che hanno dedicato la propria vita alle istituzioni e alla crescita della comunità pugliese” – continua l’esponente del PD.

“Alla sua famiglia, ai suoi figli, ai suoi affetti più cari e a quanti hanno condiviso con lui il percorso umano e politico, rivolgo la mia vicinanza più sincera in questo momento di dolore” – conclude la consigliera Capone.