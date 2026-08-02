Un mare senza barriere a Casalabate: la giornata di solidarietà targata ASD Vita Maris

CASALABATE (Lecce) – Una giornata all’insegna della spensieratezza, dell’integrazione e del contatto con la natura, quella che si è svolta presso la Darsena di Casalabate grazie ad un’iniziativa promossa dall’associazione sportiva dilettantistica “Vita Maris – Marina di Casalabate”.

L’evento ha visto il coinvolgimento di circa quaranta ragazzi con disabilità, affiancati dai volontari di diverse realtà associative del settore.

L’evento è nato dal desiderio di rendere la navigazione un’esperienza realmente accessibile a tutti, abbattendo qualsiasi barriera sia fisica sia sociale. I soci e gli istruttori del sodalizio hanno messo a disposizione le proprie imbarcazioni e le proprie competenze per offrire ai partecipanti un’uscita in mare in totale sicurezza, trasformando l’esperienza al largo in un momento di autentica condivisione.

“Per la nostra associazione la solidarietà non rappresenta un semplice gesto formale o un’azione assistenziale, ma una condivisione profonda e concreta”, ha sottolineato il presidente dell’ASD Vita Maris. “Il mare possiede la straordinaria capacità di livellare le differenze, donare serenità e creare un senso di comunità immediato. La riuscita di queste iniziative si misura nel sorriso di un ragazzo che prova la gioia del vento e delle onde, con l’augurioso auspicio che questo giorno rimanga un ricordo prezioso per tutti i partecipanti e le loro famiglie”.