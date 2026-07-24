Incendio a Rivabella, il sindaco Flavio Fasano: “L’origine è presumibilmente dolosa”

Rivabella (Lecce) – Oltre sei ettari di macchia mediterranea devastata da un incendio, di natura presumibilmente dolosa, ha interessato il tratto di litorale che comprende le marine di Rivabella e di Padula Bianca.

Un incendio che ha richiesto un cordone di forze dell’ordine e di associazioni di pronto intervento (Protezione Civile e Croce Rossa) e che hanno comportato oltre 5 ore di tempo per sedare i roghi appiccati.

Il Sindaco, Flavio Fasano, si è recato sin da subito sul posto ed ha seguito tutte le operazioni finalizzate a spegnere l’incendio e soprattutto a garantire la tutela di residenti e bagnanti, atteso che sono state evacuate decine di abitazioni e due residence del posto.

Il primo cittadino, durante i concitati momenti, è stato in stretto contatto a più riprese con il Prefetto di Lecce, Natalino Manno e con il Presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, che hanno espresso vicinanza e solidarietà al sindaco e quindi all’intera città.

“Ringrazio il Prefetto ed il Presidente Decaro per la vicinanza dimostrata e per l’attenzione manifestata di fronte a uno scempio che va condannato senza mezze misure – ha detto il sindaco Fasano – Sono scene devastanti, su cui occorre fare riflessioni attente e puntuali e che meritano risposte altrettanto precise ed imminenti da parte di tutte le Istituzioni coinvolte, Comune in primis”.

Risposte che arriveranno sin da domani, atteso che il Prefetto, di concerto con il sindaco, ha garantito la presenza di aerei a bassa quota con telecamere termiche per pattugliare l’intera costa gallipolina, ma anche la dotazione di droni in favore del Corpo Forestale, sempre in ottica preventiva.

“Ringrazio tutte le forze dell’ordine e le associazioni – ha detto il sindaco – per l’eccellente lavoro svolto, ciascuno per la propria parte, in favore della sicurezza dei cittadini e per contrastare gesti vili e vigliacchi. Ringrazio i Vigili del Fuoco in primis, ma anche la Capitaneria per l’eccellente intervento di salvataggio dei bagnanti ed il corpo di Polizia locale per i servizi di propria competenza. Il danno è stato ingente, ma la risposta sarà altrettanto ferma, decisa e tempestiva”.