Alla caserma ‘Floriani’ di Torre Veneri sperimentazione di droni militari di ultima generazione

Si è svolta ieri alla caserma ‘Floriani’ di Torre Veneri, nel Leccese, un’esercitazione dedicata alle attività di sperimentazione dei droni di ultima generazione in collegamento con la sede Nato di Ankara. Ad assistere alle attività nel poligono salentino è stato anche il ministro della Difesa, Guido Crosetto.
L’iniziativa si è svolta nell’ambito della Task Force X – Central Mediterranean in cui vengono sperimentati simultaneamente le capacità nei vari domini, da quello terrestre a quello aereo, marittimo e cyber.
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