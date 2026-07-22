L’almanacco di oggi 22 luglio

Il Santo del giorno: S. Maria Maddalena. Proverbio del giorno di Mesciu Ronzu: Te Santa Matalena sciu alla vigna e turnau prena. Significato: Di Santa Maddalena la contadina andò a visitare il vigneto e torno pregna di gioía.
– Sono nati in questo giorno
1822 Gregor Mendel
1947 Danny Glover
1955 Willem Dafoe
– Proverbio
Non c’è cattiva causa che non trovi il suo avvocato
– Accadde oggi
1775 George Washington prende il comando delle truppe americane
– Scoperte
1953 Prime trasmissioni televisive commerciali a colori