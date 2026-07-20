Levante sul palcoscenico del Concertone de La Notte della Taranta

MELPIGNANO (Lecce) – La cantautrice Levante sarà ospite della ventinovesima edizione del Concertone de La Notte della Taranta, in programma sabato 22 agosto con la direzione del Maestro Concertatore Ermal Meta e le coreografie di Fredy Franzutti. Sul palco di Melpignano canterà un brano tratto dal nuovo album “Dell’amore il fallimento e altri passi di danza” e il classico del repertorio popolare Beddha ci dormi.

«Essere ospite a La Notte della Taranta per me è un grande riconoscimento, perché condivido quel fuoco del Sud che porto con me e reputo sacro e che sono felice di portare sul palcoscenico di Melpignano» – dichiara Levante.

«Entrare nella tradizione salentina è una scoperta, e sono curiosa nel trovare un legame tra i passi di danza del mio nuovo disco con quelli della pizzica. Il mio nuovo lavoro che si racchiude nell’album, Dell’amore il fallimento e altri passi di danza, abbraccia davvero tanti passi di danza: quelli della vita reale, della vita di tutti i giorni, ma soprattutto quelli dell’amore che non avviene o che, in qualche modo, finisce, fallisce. Trovo che ci sia una certa vicinanza anche con l’ultimo singolo Malìa: c’è quel tipo di danza che mi riporta qui in Salento».

Claudia Lagona, in arte Levante, ha costruito un percorso inedito all’interno del cantautorato italiano in cui la forza narrativa dei testi si unisce a un’energia dal vivo immediatamente riconoscibile.

Il 2026 segna per Levante una nuova fase creativa. Dopo la partecipazione al 76° Festival di Sanremo con Sei tu, la collaborazione con Serena Brancale nel brano Al mio paese e il successo del Dell’Amore Tour Club 2026, che ha registrato il tutto esaurito nelle sette date nei principali club italiani, la cantautrice ha pubblicato il nuovo singolo Malìa. Il brano farà parte dell’album Dell’amore il fallimento e altri passi di danza, insieme a Maimai, Niente da dire, Dell’amore il fallimento, Sono blu e alla canzone sanremese Sei tu. Con Malìa, Levante prosegue la propria indagine sulle molteplici forme dell’amore e sulla sua fine.

Dopo il tour primaverile nei club, Levante è tornata sul palco dal 3 luglio con “Dell’Amore Live in Estate 2026”, un calendario di concerti che attraversa l’Italia e che il 18 luglio farà tappa in Puglia, a Capurso, per il Multiculturita Summer Festival. La tournée proseguirà fino a settembre, con gli appuntamenti conclusivi al Roma Summer Fest e al Parco della Musica di Milano.

Con l’annuncio di Levante si arricchisce il cast degli ospiti del Concertone 2026 che suoneranno con l’Orchestra Popolare La Notte della Taranta. Già annunciate Gisela João, Alessandra Amoroso, Maria Mazzotta e il salentino Welo: voci, scritture e percorsi differenti chiamati a misurarsi con i repertori salentini nel Concertone diretto da Ermal Meta.