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Levante sul palcoscenico del Concertone de La Notte della Taranta

La cantautrice sarà ospite del Concertone di Melpignano diretto da Ermal Meta con le coreografie di Fredy Franzutti. Interpreterà il classico della tradizione Beddha ci dormi

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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