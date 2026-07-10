Torneo di “Street Football” a Lecce

LECCE – Un Torneo di Street Football per favorire non solo la promozione dello sport ma anche la socializzazione tra i giovani, il fair play, la fruizione sana e rispettosa degli spazi pubblici. Il Comune ha condiviso l’entusiasmo degli organizzatori – Daniele De Giorgi, in collaborazione con la Lega Calcio A3 Italia – patrocinando la gara che si terrà lunedì prossimo, 13 luglio, dalle ore 18 alle ore 00.030, in piazza Madre Teresa di Calcutta.

La manifestazione è stata presentata questa mattina, nell’Open space di palazzo Carafa, dall’assessore allo Sport, Giancarlo Capoccia; e dagli organizzatori Daniele De Giorgi (componente Lega Calcio a 3) e Fabrizio Rucco.

<Un appuntamento di grande rilevanza che inaugura la stagione estiva degli eventi sportivi di primo livello nella nostra città – ha detto l’assessore Capoccia – Una manifestazione pensata per coinvolgere cittadini, appassionati e giovani, trasformando lo sport in un momento di aggregazione, partecipazione e valorizzazione del territorio. La scelta della location non è casuale: abbiamo voluto portare questo importante evento in una zona periferica della città, scegliendo piazza Madre Teresa di Calcutta come luogo simbolico di incontro e condivisione. Il 13 luglio, a partire dalle ore 18.30, la piazza si trasformerà in un grande contenitore sportivo, capace di ospitare e valorizzare una manifestazione di alto livello, offrendo alla comunità un’occasione di festa e partecipazione. Questa scelta testimonia la grande attenzione dell’amministrazione comunale verso le periferie, considerate parte integrante e fondamentale del tessuto urbano – sottolinea l’assessore – Investire in questi luoghi significa creare opportunità, animare gli spazi pubblici e garantire che eventi, cultura e sport siano accessibili a tutti i cittadini, senza differenze tra centro e quartieri. Lo sport rappresenta uno straordinario strumento di crescita, inclusione e promozione sociale: portare eventi di qualità anche nelle aree periferiche significa riconoscere il valore di ogni angolo della nostra città e rafforzare il senso di comunità>.

<Si tratta di una tappa importante del Torneo – ha spiegato De Giorgi – una delle tre più importanti d’Italia e la più importante del Sud. La squadra vincitrice potrà partecipare alle gare nazionali, il 4 agosto prossimo. Ringraziamo il presidente della Lega Calcio A3, Elio Perrella, e l’amministrazione comunale per la possibilità di realizzare questo evento a Lecce>.

La manifestazione prevede un torneo di calcio 3 contro 3, attività musicali e di intrattenimento con dj set, area ristori e spazi dedicati agli atleti ed allo staff, momenti di aggregazione sociale rivolti principalmente ai giovani.

Le iscrizioni saranno aperte fino al 12 luglio.

Gli interessati possono consultare la pagina Instragram “Jogadaltacco”.