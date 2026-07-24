La ricetta del giorno: Crema fredda di piselli con latte di cocco e ceci al forno

Un primo piatto facile e veloce per pranzare con gusto.

Ingredienti

(Per la crema di piselli)

– 500 g di piselli surgelati

– 1 scalogno

– q.b. sale, pepe, olio

– 500 ml di acqua

– Latte di cocco

(Per i ceci al forno)

– 100 g di ceci

– q.b. Olio, sale, pepe

– 1 cucchiaio di pangrattato

– q.b. rosmarino

Procedimento:

1. prepariamo un soffritto con olio e scalogno, aggiungiamo i piselli e lasciamo cuocere per 30 min aggiungendo 500 ml d’acqua.

2. Aggiustiamo di sale e di pepe.

3. Trascorso il tempo di cottura, frulliamo i piselli con un mixer e lasciamo raffreddare.

4. Ora occupiamoci dei ceci, distribuiamoli su una teglia rivestita con carta forno e condiamo con olio, sale e pepe. Aggiungiamo il pangrattato e aromatizziamo con il rosmarino.

5. In forno a 200° per 20-25 min.

6. Non ci resta che impiattare come in foto !