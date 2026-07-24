Un primo piatto facile e veloce per pranzare con gusto.
Ingredienti
(Per la crema di piselli)
– 500 g di piselli surgelati
– 1 scalogno
– q.b. sale, pepe, olio
– 500 ml di acqua
– Latte di cocco
(Per i ceci al forno)
– 100 g di ceci
– q.b. Olio, sale, pepe
– 1 cucchiaio di pangrattato
– q.b. rosmarino
Procedimento:
1. prepariamo un soffritto con olio e scalogno, aggiungiamo i piselli e lasciamo cuocere per 30 min aggiungendo 500 ml d’acqua.
2. Aggiustiamo di sale e di pepe.
3. Trascorso il tempo di cottura, frulliamo i piselli con un mixer e lasciamo raffreddare.
4. Ora occupiamoci dei ceci, distribuiamoli su una teglia rivestita con carta forno e condiamo con olio, sale e pepe. Aggiungiamo il pangrattato e aromatizziamo con il rosmarino.
5. In forno a 200° per 20-25 min.
6. Non ci resta che impiattare come in foto !
La ricetta del giorno: Crema fredda di piselli con latte di cocco e ceci al forno
Un primo piatto facile e veloce per pranzare con gusto.