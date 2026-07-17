Bob Sinclar accende il Praja: a Gallipoli arriva una leggenda della house, tra cena-spettacolo e una notte destinata a lasciare il segno

La notte del 18 luglio promette di trasformare il Praja di Gallipoli nel cuore pulsante della musica internazionale. A conquistare la scena sarà Bob Sinclar, uno dei dj e producer più celebri al mondo, capace da oltre vent’anni di riempire club, festival e arene con uno stile inconfondibile fatto di house, funk, disco e sonorità elettroniche. Un artista che ha segnato intere generazioni con successi come Love Generation, World, Hold On, Rock This Party, Sound of Freedom e Far l’amore, diventando uno dei simboli della cosiddetta French Touch e continuando ancora oggi a essere tra i nomi più richiesti nei grandi eventi internazionali.

L’appuntamento al Praja si annuncia come uno degli eventi di punta dell’estate salentina. Bob Sinclar porterà sul palco uno show costruito su un mix di grandi classici, remix esclusivi e nuove produzioni, con l’obiettivo di trasformare la pista in una grande festa collettiva. I suoi set, infatti, non sono semplici esibizioni da dj, ma autentici spettacoli in cui musica, energia e coinvolgimento del pubblico si fondono fino a creare un’atmosfera unica.

Prima dell’attesissimo live, gli ospiti potranno vivere una serata completa grazie alla proposta del SoQuadro Risto & Pizza by Praja, che organizza il “Dinner Show”. Sul palco si alterneranno Jerry Galà, Katia De Lorenzis e Gabry S, protagonisti di uno spettacolo pensato per accompagnare il pubblico fino all’apertura della grande notte dance. Il biglietto comprende anche l’ingresso al Praja, offrendo così un’esperienza completa tra gastronomia, intrattenimento e musica.

Bob Sinclar, all’anagrafe Christophe Le Friant, continua nel frattempo a rinnovare il proprio repertorio senza perdere il legame con il sound che lo ha reso celebre. Nel 2026 ha pubblicato il singolo “I Can’t Wait”, realizzato insieme alla cantante canadese Kiesza: una reinterpretazione in chiave house del celebre brano dei Nu Shooz del 1986, caratterizzata da sonorità moderne ma fedeli allo spirito dance che ha sempre contraddistinto il produttore francese.

Accanto ai nuovi singoli, il dj francese ha pubblicato anche diversi progetti che celebrano la sua lunga carriera, tra cui “Western Dream Remixed”, raccolta di remix dedicata all’album che conteneva i successi mondiali Love Generation e World, Hold On, oltre alla compilation “Africanism Vol. 5”, che conferma la sua costante ricerca tra house, afro house e ritmi internazionali.

A quasi trent’anni dall’inizio della sua carriera, Bob Sinclar continua così a essere uno dei punti di riferimento della musica elettronica mondiale. La sua presenza al Praja rappresenta uno degli appuntamenti più prestigiosi dell’estate salentina e richiama migliaia di appassionati provenienti da tutta Italia e dall’estero, pronti a vivere una notte in cui i grandi successi del passato si intrecceranno con le produzzioni più recenti, confermando ancora una volta Gallipoli come una delle capitali europee del divertimento estivo.