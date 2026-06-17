Venerdì 26 giugno Anamorphosis VI: musica elettroacustica e sperimentazione alle Officine Cantelmo

LECCE – Il 26 giugno alle 20:30 le Officine Cantelmo di Lecce ospiteranno la sesta edizione di ANAMORPHOSIS, l’evento dedicato alla musica elettroacustica e all’arte digitale promosso dal Conservatorio di Musica Tito Schipa di Lecce e da LEM, la scuola di musica elettronica e tecnico del suono.

L’iniziativa si propone come un laboratorio creativo che presenta opere originali realizzate dagli studenti attraverso un connubio tra proiezioni, installazioni e strumenti musicali ad alto tasso di sperimentazione. Il concerto, della durata complessiva di un’ora, offrirà un’esperienza immersiva grazie a un sistema di diffusione sonora spazializzato su 12 altoparlanti.

La serata si aprirà con la performance “Comporre dialogante” di Alessandro Sbordoni, compositore, improvvisatore e figura di spicco nel panorama della musica contemporanea italiana. Sbordoni dirigerà un ensemble di dieci elementi in una conduction di improvvisazione contemporanea per strumenti acustici ed elettronica, un lavoro che riflette la sua pluridecennale ricerca sulla comunicazione espressiva e sulla libertà del fare musica.

Seguirà “Nauagion Odysseos“, opera audiovisiva di Francesco Semeraro che vedrà l’utilizzo di laser per tracciare nel fumo il mito del naufragio di Ulisse. Il programma proseguirà con “Hell Unltd“, la nuova sonorizzazione del film muto del 1936 di Helen Biggar e Norman McLaren curata da Federico Nuzzone e Mattia Monteduro, e con la performance “7-58-55” di G. De Matteis, R. Lovecchio e R. Franco.

In chiusura, Gioele Nuzzo e Anna Ronga proporranno “Selve“, un’esibizione per voce recitante, elettronica e tamburelli che indaga la carica simbolica della selva nella Commedia dantesca. Attraverso l’incontro tra voce recitante ed elettronica, la performance esplorerà l’infernale selva dei suicidi, interrogandosi sulla scissione metamorfica delle voci e sulla genesi del linguaggio umano da parte di un ente non umano, riflettendo le paure e le speranze dell’immaginario medievale.

La cura degli aspetti tecnici è affidata a Giuseppe Tarantino e Paolo Piazza per la spazializzazione e a Ismaele Scozzi e Alessandro Tafuro per la regia del suono. L’ingresso all’evento è gratuito.

Il Conservatorio Tito Schipa è presieduto da Luigi Puzzovio e diretto da Giuseppe Spedicati.