Mondiali: Inghilterra-Congo 2-1

Inghilterra-Congo 2-1 (0-1) in una partita dei sedicesimi di finale dei Mondiali, giocata al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta.

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford, Spence (25′ st Eze), Konsa, Guehi, O’Reilly, Anderson, Rice (46′ st Stones), Madueke (15′ st Saka), Bellingham, Rashford (15′ st Gordon), Kane. (Henderson, Trafford, Stones, Chalobah, Burn, James, Quansah, Henderson, Mainoo, Rogers, Eze, Saka, Gordon, Watkins, Toney). Ct: Tuchel.

CONGO (4-4-2): Mpasi, Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku, Mukau (31′ st Kayembe), Moutoussamy, Sadiki, Mbuku (19′ st Mbuku), Wissa, Cipenga (31′ st Bongonda). (Fayulu, Epolo, Kapuadi, Batubinsika, Kayembe, Kalulu, Bongonda, Tshibola, Pickel, Kayembe, Kakuta, Elia, Bakambu, Mayele, Banza) Ct: Desabre.

Arbitro: Makhadmeh (Giordania). Reti: nel pt Cipenga al 7′. Nel st’ Kane al 30′ e al 39′. Angoli: 5-3 Recupero: 6′ e 6′. Ammoniti: Bellingham, Sadiki.

“Un momento da eroe può capitare a chiunque, oggi è toccato a me. E’ una sensazione incredibile. Che partita pazzesca”. Queste le prime parole del capitano dell’Inghilterra, Harry Kane, dopo la doppietta al Congo che ha permesso di superare i 16/i di finale ai mondiali. “Sono una squadra ostica, ma dopo il primo intervallo siamo stati molto meglio in campo e il loro portiere ha fatto delle parate incredibili”, ha aggiunto l’attaccante.

“Abbiamo parlato tutta la settimana dell’importanza di essere noi stessi. Ci sono ancora aspetti su cui lavorare, certo ma siamo nella fase del torneo in cui bisogna lottare per ogni vittoria, ed è quello che abbiamo fatto oggi” ha proseguito Kane ai microfoni di Bbc Sport. “Siamo passati, quindi godiamocela. Voglio che i giocatori si divertano con i tifosi, e poi si riparte tra quattro giorni”.

Il ct, il tedesco Tuchel, ha ammesso che la partita “si è fatta molto difficile perché loro hanno segnato subito, ma devo dire che, dopo il coolig break, ci sono state tre, quattro, cinque grandi occasioni. Il portiere Mpasi ha fatto delle parate incredibili, e la situazione si è fatta più difficile ma la nostra reazione e la fiducia sono state uniche. Abbiamo trovato il modo di vincere. Una vittoria meritata, tra l’altro, davvero meritata. Kane? Questo è ciò che ci aspettiamo da lui. Penso che sia ciò che si aspetta anche lui da se stesso. Partite difficili, partite equilibrate. Harry è qui per deciderle. Al top”.