Il Comune di Matino ha aderito alla “Rottamazione Quinquies”: un’opportunità per cittadini e imprese

Con deliberazione n. 28 del 20/07/2026 il Consiglio Comunale di Matino ha approvato l’adesione del Comune alla “rottamazione quinquies”, la misura di definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione prevista dalla normativa nazionale.

La deliberazione consente all’Ente di applicare la definizione agevolata ai propri crediti affidati alla riscossione, offrendo ai contribuenti una concreta opportunità di regolarizzare la propria posizione fiscale e patrimoniale.

L’adesione consentirà ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione relativamente ai carichi affidati dal Comune all’Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, beneficiando dell’eliminazione di sanzioni, interessi di mora, interessi e aggio, con il pagamento delle sole somme dovute a titolo di capitale e delle spese previste dalla legge. La definizione agevolata interessa anche i carichi già ricompresi nelle precedenti procedure di rottamazione decadute per mancato pagamento delle rate.

I contribuenti potranno presentare la domanda di adesione, esclusivamente in modalità telematica attraverso i servizi dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, nel periodo compreso tra il 16 settembre e il 31 ottobre 2026, scegliendo il pagamento in un’unica soluzione oppure mediante un piano di rateizzazione fino a 54 rate bimestrali.

Per il Comune di Matino, l’adesione alla misura rappresenta anche un importante strumento di efficientamento amministrativo e di gestione delle entrate, poiché favorisce il recupero di crediti di difficile esazione e risalenti nel tempo, contribuisce alla riduzione del contenzioso e consente una più efficace razionalizzazione delle attività di riscossione, garantendo al contempo la sostenibilità degli equilibri finanziari dell’Ente.

«La nostra Amministrazione – dichiara il Sindaco Giorgio Salvatore Toma – continua a lavorare affinché il rapporto tra Comune e cittadini sia improntato a correttezza, trasparenza e collaborazione. Misure come questa consentono di coniugare rigore nella gestione delle risorse pubbliche e attenzione alle esigenze della comunità, offrendo una possibilità di ripartenza a chi intende mettersi in regola e contribuendo, nello stesso tempo, alla solidità finanziaria del Comune.»

«L’adesione del Comune di Matino alla Rottamazione Quinquies- aggiunge l’Assesore al Bilancio Nunzia Latino – rappresenta una scelta di responsabilità e di equilibrio.

Da un lato offriamo a cittadini e imprese un’opportunità concreta per regolarizzare la propria posizione con condizioni più favorevoli rispetto alle ordinarie procedure di riscossione; dall’altro perseguiamo l’interesse pubblico, favorendo il recupero di crediti che spesso risultano di difficile esigibilità e migliorando l’efficienza amministrativa dell’Ente.»