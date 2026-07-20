Estate sicura nel Salento: oltre 3.200 persone identificate in una settimana di controlli

SALENTO – Oltre 3.200 persone identificate e quasi 1.400 veicoli controllati in una settimana. È il bilancio dei servizi straordinari predisposti dalla Questura di Lecce per rafforzare la sicurezza durante il periodo di maggiore afflusso turistico.

I controlli, disposti dal questore Giampietro Lionetti tra il 13 e il 19 luglio, hanno interessato il capoluogo e numerosi centri della provincia, con particolare attenzione alle località balneari maggiormente frequentate. Le attività hanno coinvolto i territori di Melendugno, Nardò, Scorrano, Porto Cesareo e le marine di Lecce, tra cui San Cataldo, Torre Chianca, Torre Rinalda e Frigole.

L’operazione ha visto impegnati, in maniera coordinata, diversi reparti della Polizia di Stato, sia sul fronte investigativo che su quello operativo, con servizi finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei reati.

Particolare attenzione è stata riservata al contrasto della cosiddetta “malamovida”. Nella serata del 19 luglio è stato infatti attuato un servizio ad alto impatto a Gallipoli, con il coinvolgimento degli agenti del locale Commissariato, del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Meridionale” di Lecce e della Calabria, della Divisione PAS, della Polizia Stradale e della Polizia Scientifica. Le pattuglie hanno presidiato le principali aree della movida cittadina per prevenire episodi di violenza, illegalità e microcriminalità.

I controlli hanno riguardato anche gli esercizi pubblici. A Nardò gli agenti hanno verificato gli avventori di un noto bar della marina, mentre a Porto Cesareo, sul fronte della sicurezza stradale, sono stati sospesi dalla circolazione due veicoli con revisione scaduta e sequestrati due ciclomotori con il telaio alterato.

Il bilancio finale parla di 3.209 persone identificate e 1.376 veicoli controllati, numeri che testimoniano il rafforzamento del dispositivo di sicurezza disposto dalla Questura per garantire un’estate più sicura nel Salento.