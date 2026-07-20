Droga, estorsioni e furti, due arrestati e un denunciato da parte della Polizia di Stato

Galatina (Lecce) – La Polizia di Stato ha condotto una serie di attività di polizia giudiziaria e controllo del territorio, volte a garantire la legalità e la sicurezza dei cittadini. Le operazioni si sono concluse con l’esecuzione da parte degli agenti del Commissariato di Galatina di un ordine di carcerazione, con un arresto in flagranza per spaccio di sostanze stupefacenti e con una denuncia a piede libero per furto aggravato.

​Il personale della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato ha dato esecuzione a un’ordinanza di carcerazione emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce – Ufficio Esecuzione Penale, nei confronti di un 48enne.

​L’uomo che deve espiare una pena residua di 3 anni e 20 giorni di reclusione a seguito di condanna definitiva per i reati di rapina ed estorsione, al termine delle formalità di rito, è stato condotto nella Casa Circondariale di Bari.

​Inoltre, gli agenti della Sezione Volanti si sono recati nel centro di Cutrofiano per notificare una misura di prevenzione nei confronti di un 34enne, ma giunti all’ingresso dell’abitazione dell’uomo gli operatori hanno avvertito un forte odore di marijuana, decidendo di estendere l’atto a perquisizione personale e domiciliare.

​L’uomo, già nella tarda serata del 13 luglio era stato controllato e trovato in possesso di 17 involucri di marijuana pronti allo spaccio. In quell’occasione aveva fornito un domicilio falso per sviare le indagini.

​Nel corso della perquisizione domiciliare, eseguita nell’effettivo domicilio dell’uomo, sono stati trovati e sequestrati circa 130 grammi complessivi di sostanze stupefacenti (tra marijuana, hashish e cocaina); un bilancino elettronico di precisione e materiale per il confezionamento in dosi; somme di denaro contante in banconote di piccolo taglio, ritenute provento dell’attività di spaccio, considerato anche lo stato di disoccupazione.

​Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il 34enne è stato dichiarato in arresto e portato nella Casa Circondariale di Lecce.

​Infine, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria un uomo di 40 anni di Galatina. L’uomo è ritenuto responsabile del furto di alcune bottiglie di superalcolici, avvenuto la mattina del 14 luglio presso un noto supermercato del posto.

Il direttore dell’attività, accortosi dell’ammanco di merce dall’espositore, aveva allertato il 112. L’esame dei sistemi di videosorveglianza interna ed esterna e la successiva attività investigativa hanno consentito di identificare rapidamente il responsabile. Rintracciato dal personale operante, l’uomo ha ammesso il furto, riferendo tuttavia di essersi già disfatto della refurtiva. A seguito della formale querela del direttore del supermercato, il soggetto è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato.

​Sulla scorta delle attività di indagine, l’attività degli agenti della Polizia di Stato proseguirà anche al fine di valutare l’emissione – da parte del Questore Giampietro Lionetti – di misure di prevenzione personali nei confronti degli indagati, in modo da contrastare la commissione di ulteriori condotte illecite.