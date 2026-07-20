Rifiuti sequestrati e spiaggia “liberata” dagli occupanti abusivi, Guardia costiera in campo

San Foca (Lecce) – Sequestrati rifiuti gestiti illecitamente e restituita alla collettività un’area di spiaggia libera, ma occupata abusivamente.

Prosegue l’attività di vigilanza e controllo della Guardia Costiera di San Foca di Melendugno a tutela dell’ambiente e del demanio marittimo.

Nel corso degli ultimi giorni, il personale dell’ufficio marittimo ha effettuato una serie di mirati controlli nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto agli illeciti ambientali e demaniali. In particolare, all’esito di un’ispezione eseguita presso un cantiere navale, sono stati sottoposti a sequestro oltre 20 metri quadrati di rifiuti, sia pericolosi che non pericolosi, in quanto depositati in violazione delle disposizioni previste dalla normativa ambientale in materia di deposito temporaneo. L’attività ispettiva ha consentito di accertare il mancato rispetto delle prescrizioni dettate dalla legge in materia, con conseguente adozione dei provvedimenti di polizia giudiziaria previsti dalla legge.

Nell’ambito dei controlli finalizzati alla tutela del demanio marittimo, il personale operante è inoltre intervenuto su un tratto di spiaggia libera ricadente tra le località di San Foca e San Basilio, dove è stata accertata l’occupazione abusiva di un’area demaniale mediante il posizionamento di ombrelloni, lettini e ulteriori attrezzature balneari da parte di un operatore, che svolge attività di noleggio in assenza del prescritto titolo concessorio. L’occupazione abusiva è stata immediatamente rimossa e l’area è stata restituita alla libera e gratuita fruizione della collettività, ripristinando le condizioni di piena legalità e garantendo il diritto di tutti i cittadini all’utilizzo della spiaggia libera.

Le attività svolte confermano il costante impegno della Guardia Costiera nella tutela dell’ambiente marino-costiero, del demanio marittimo e della legalità, attraverso un’azione di vigilanza volta a prevenire e reprimere comportamenti illeciti a salvaguardia dell’interesse pubblico.