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Un weekend con la Cavalcata storica, torna la suggestiva rievocazione

Domenica il momento clou con il corteo spettacolare per le vie della città

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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