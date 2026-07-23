La ricetta del giorno: sauté di cozze

Ingredienti:
1 kg di cozze
2 spicchi di aglio
1 rametto di prezzemolo tritato
½ bicchiere di vino bianco
Olio evo
Procedimento:
Pulire accuratamente le cozze;
In una padella capiente versare un filo di olio e mettere l’aglio sbucciato e schiacciato con una forchetta;
Scaldare leggermente l’olio;
Versare le cozze;
Coprire con un coperchio e lasciate cuocere a fiamma mediaper circa 3 minuti;
Togliere le cozze che non si sono aperte e sfumare col vino;
Cuocere per altri 3 minuti a fiamma bassa;
Condire con prezzemolo e pepe;
Servire
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