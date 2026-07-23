La ricetta del giorno: sauté di cozze

Ingredienti:

1 kg di cozze

2 spicchi di aglio

1 rametto di prezzemolo tritato

½ bicchiere di vino bianco

Olio evo

Procedimento:

Pulire accuratamente le cozze;

In una padella capiente versare un filo di olio e mettere l’aglio sbucciato e schiacciato con una forchetta;

Scaldare leggermente l’olio;

Versare le cozze;

Coprire con un coperchio e lasciate cuocere a fiamma mediaper circa 3 minuti;

Togliere le cozze che non si sono aperte e sfumare col vino;

Cuocere per altri 3 minuti a fiamma bassa;

Condire con prezzemolo e pepe;

Servire