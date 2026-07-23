L’almanacco di oggi 23 luglio

Il Santo del giorno: S. Brigida di Svezia. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Ci secuta l’auceddhru campa miseru e puverieddhru. Significato: Chi segue l’uccello vive misero e poverello.I cacciatori spendono troppi soldi per soddisfare i loro svaghi, ammazzando gli uccelli.
– Sono nati in questo giorno
1922 Damiano Damiani
1945 Massimo Boldi
1967 Giorgia Fiorio
– Proverbio
La grand’acqua del lago lontano non spegne il piccol fuoco vicino
– Accadde oggi
1798 Napoleone conquista Alessandria d’Egitto
– Scoperte
1960 Renato Dulbecco scopre i virus oncogeni