Gran Gala’ dell’estate della Camera Civile Salentina, gran successo di presenze in una splendida location

Gran Galà Estate, la soddisfazione di Camera Civile Salentina.

È stato un successo il Gran Galà dell’Estate, ideato dall’associazione forense guidata dal Presidente Avv. Salvatore Donadei ed organizzato dall’Avv. Cristian Sturdà – coordinatore dipartimentale della Camera e Presidente di Professione Italia – di concerto con altre 8 associazioni, forensi e non.

Tutto, a partire dalla splendida location del Casamar Nature Club di Otranto, alla grande affluenza, dal dress code elegante alla presenza degli artisti che hanno animato la festa – arpa, sax, cantante e dj – dalla gioia dei balli all’ottimo cibo ha contributo ad un cocktail perfetto di sinergia, partecipazione ed amicizia, nel segno della condivisione e di una calviniana leggerezza che han contagiato davvero tutti.

Donadei ha espresso tutta la soddisfazione per questo momento di grande umanesimo, ringraziando – insieme a Sturdà – tutti coloro che vi hanno contributo.

Esperienza certamente da ripetere, in una prospettiva di appuntamenti anche di natura ludico-ricreativa di Camera Civile Salentina, già da tempo riferimento dell’Avvocatura territoriale ma non solo, nel campo dell’aggiornamento e della formazione, dell’attività sindacale e della politica forense.